ABD'nin Basra Körfezi'ndeki uçak gemisi Hürmüz Boğazı'na ulaştı

ABD, İran'ın tehditlerinin ardından İsrail'i korumak için USS Theodore Roosevelt uçak gemisini Basra Körfezi'nden Hürmüz Boğazı'na sevk etti.

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Orta Doğu'yu kan golüne çeviren İsrail, İran'ın tehditlerinin ardından ABD'den yardım istedi. ABD'nin her türlü gelişmeye karşı İsrail'in yanında olduğunu açıklamasının ardından, Körfez'de flaş bir gelişme yaşandı.

ABD Donanması'na ait USS Theodore Roosevelt uçak gemisi görev grubu Basra Körfezi'nden ayrılarak Hürmüz Boğazı'na ulaştı.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ DE PAYLAŞILDI

İran'ın tehditlerinden korkan İsrail, ABD ile temas kurdu. ABD, İsrail'in yardım çağrılarına kısa sürede cevap vererek Basra Körfezi'ndeki uçak gemisini harekete geçirdi.

ABD donanmasına ait uçak gemisi USS Theodore Roosevelt, uydudan da görüldü.

Hürmüz Boğazı'na giden geminin hareketlerinin uydu görüntüleri paylaşıldı.