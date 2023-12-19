İsrail yine Refah'a saldırdı: 25 ölü

19 Aralık 2023 09:06 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 09:45

Editör: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı

İsrail, yaklaşık 2,5 aydır saldırdığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 53 bin ton bomba kullandı, 52 bin 500 konutu yerle bir etti. Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail saldırılarını 74. günde de sürdürdü.

REFAH'TA 25 ÖLÜ

İsrail'in saldırılarının Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde yoğunlaştığı kaydedilirken saldırılarda onlarca kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 25 Filistinlinin öldürüldüğü belirtildi. Bombalamalarda Zarab ailesinden 14, Attiya ailesinden 8 ve Abdulal ailesinden ise 3 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

BİR GAZETECİ DAHA...

Hayatını kaybeden Filistinliler arasında gazeteci Adil Zarab'ın da bulunduğu aktarıldı. İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana yaşamını yitiren Filistinli gazeteci sayısının 94'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail ordusunun, Refah'ın yanı sıra Nuseyrat Mülteci Kampı, Han Yunus ve Deyr Belah bölgelerini de bombaladığı bildirildi.