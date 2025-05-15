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İsrail'de füze alarmı! Ben Gurion Havalimanı kapatıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İsrail&#039;de füze alarmı! Ben Gurion Havalimanı kapatıldı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı, Yemen'den atılan füzeler nedeniyle kapatıldı.

Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından atılan füzeler nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı kapatıldı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12, Yemen'den fırlatılan füzeler nedeniyle Ben Gurion Havalimanı'ndaki uçuş operasyonlarına ara verildiğini duyurdu.

Yemen'den İsrail'e atılan roketin ardından Filistin'in Beytüllahim kentinde de siren sesleri duyuldu.

Öte yandan Yemen'deki İran destekli Husiler son 48 saat içinde Ben Gurion Havalimanı'nı 3 kez hipersonik füzeyle hedef aldıklarını açıklamıştı.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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