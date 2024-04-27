İsrail'de halk ayaklandı "Esirleri alın, savaşı bitirin"

Binlerce İsrailli Cumartesi günü başkent Tel Aviv'de Gazze'de tutulan esir serbest bırakılmasını talep eden ve erken seçim çağrısında bulunan bir protesto gösterisi düzenledi.

İsrail medyası tarafından, başkent Tel Aviv'deki Kaplan Meydanı'nda toplanan göstericilerin Gazze'deki Filistinli gruplarla rehine takası anlaşması yapılması ve erken seçime gidilmesi çağrısında bulunduğunu bildirdi. Gazze'de tutulan esirlerin aileleri de protestolara katılarak göstericilerin önünde konuşmalar yaptı.



İsrail'de yapılan gösteriler El Kassam Tugayları'nın yayınladığı ardı ardına esir videoları yayınlamasıyla arttı. Tugaylar, 27 Nisan Cumartesi günü, 64 yaşındaki Omri Miran ve 46 yaşındaki Keith Segal adlı iki İsrailli esirin görüntülerini yayınlamıştı.

Esirlerin aileleri, savaşı bitirmek anlamına da gelse İsrail hükümetinin esirleri geri getirmesi gerektiğini söyledi. Esirlerin paylaşılan videolarında da, bir an önce müzakereye varılması yönünde talepler dile getirilmişti.

7. AYINDA FİLİSTİN İŞGALİ

İsrail, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te düzenlediği ve yaklaşık 1.200 İsraillinin öldüğü, 250 kadarının da rehin alındığı sınır ötesi saldırıdan bu yana 34.300'den fazla Filistinliyi öldürdü.



Kasım ayında yapılan bir önceki anlaşmada 71'i kadın ve 169'u çocuk olmak üzere 240 Filistinli karşılığında 81 İsrailli ve 24 yabancı serbest bırakılmıştı.



ABD, Katar ve Mısır kalan İsrailli esirlerin serbest bırakılması için bir anlaşmaya aracılık etmeye çalışıyor.



Çatışmalar Gazze nüfusunun %85'ini gıda, temiz su ve ilaç sıkıntısı nedeniyle ülke içinde yerinden edilmeye iterken, bölgenin altyapısının %60'ı hasar gördü ya da tahrip edildi.



İsrail, Ocak ayında Tel Aviv'in soykırım eylemlerini durdurmasını ve Gazze'deki sivillere insani yardım sağlanmasını garanti altına almak için önlemler almasını emreden bir ara karar yayınlayan Uluslararası Adalet Divanı'nda (ICJ) soykırımla suçlanıyor.