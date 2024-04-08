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Haberler > Dünya > İsrail'de hükümet karşıtlığı büyüyor! Netenyahu kalsın diyenlerin oranı sadece yüzde 21

İsrail'de hükümet karşıtlığı büyüyor! Netenyahu kalsın diyenlerin oranı sadece yüzde 21

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsrail&#039;de hükümet karşıtlığı büyüyor! Netenyahu kalsın diyenlerin oranı sadece yüzde 21

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail devlet televizyonu bir anket yaparak halka Gazze savaşını sordu.

İsrail'de binlerce kişi, savaşın başından bu yana Gazze'ye saldırılar devam ederken Netanyahu hükümetinin istifası, erken seçim ve İsrailli esirlerin evlerine geri getirilmesi talebiyle protesto düzenliyor.

İsrail'in Gazze saldırıları sürerken, İsrail içinde Netanyahu karşıtlığı da yükselişte. Ülkede yapılan bir anket, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya Gazze'de sürdürülen savaşla ilgili tepkiyi ortaya koydu. Buna göre, İsraillilerin yüzde 68'i Netanyahu'nun savaşı "İyi yönetemediğini" düşünüyor.

Yüzde 68 "Savaşı iyi yönetemiyor" diyor, yüzde 45 ''7 Ekim saldırılarının sorumlusu olduğunu" düşünüyor, yüzde 42'de ''Derhal istifa etmeli'' diyor.

İsraillilerin yüzde 68'i Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü savaşı iyi yönetmediğini düşündüğünü söyledi. Netanyahu'ya destek verenlerin oranı ise yüzde 29'da kaldı.

Ankete göre İsrailliler savaştan da yaşananlardan da Başbakan'ı sorumlu tutuyor. Katılımcıların yüzde 45'i 7 Ekim'deki Hamas'ın saldırısından Netanyahu'nun, yüzde 35'i ordunun, yüzde 3'ü ise Savunma Bakanının sorumlu olduğunu düşünüyor.

Dikkat çeken bir diğer soruysa "Netanyahu'nun istifasını istiyor musunuz?" sorusu oldu.

Derhal istifa etsin diyenlerin oranı yüzde 42 oldu. Yüzde 29'u "Savaş biter bitmez istifa etmeli" dedi. Netanyahu görevini sürdürsün diyenlerin oranıysa yüzde 21'de kaldı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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