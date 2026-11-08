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İsrail'de hükümet krizi derinleşiyor! Liberman azınlık hükümetine karşı çıktı

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İsrail'de hükümet krizi derinleşiyor! Liberman azınlık hükümetine karşı çıktı
Başlık Resmiİsrail'de hükümet krizi derinleşiyor! Liberman azınlık hükümetine karşı çıktı

İsrail'de muhalif lider Avigdor Liberman, azınlık hükümeti kurulması fikrine karşı çıkarak böyle bir adımın Binyamin Netanyahu'nun yeniden iktidara gelmesinin önünü açabileceğini savundu. Liberman, "Başbakanlığı Netanyahu'ya altın tepside sunmak anlamına gelir" dedi.

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İsrail'de hükümet kurma çalışmaları sürerken muhalefet bloğunda azınlık hükümeti tartışması yaşanıyor. Eski Savunma Bakanı ve İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman, muhalefetin azınlık hükümeti kurma seçeneğine karşı çıktı.

Yedioth Ahronot gazetesine konuşan Liberman, azınlık hükümetinin kısa sürede dağılabileceğini ve Binyamin Netanyahu'nun yeniden iktidara gelmesine zemin hazırlayabileceğini ileri sürdü. Liberman, "Burada kim azınlık hükümetinden bahsediyorsa, altı ay içinde Netanyahu'ya en az 70 milletvekiliyle dört yıllık bir iktidarın kapısını açıyor demektir" ifadelerini kullandı.

Muhalefet bloğunun hükümet kurma girişiminde azınlık seçeneğine yönelmemesi gerektiğini savunan Liberman, Naftali Bennett ve Yair Lapid'in 2021'de kurduğu Değişim Hükümeti'nin bir yıldan biraz fazla süre görevde kalabildiğini hatırlattı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Arap partilerinin çekimser kalmasına dayanacak bir azınlık hükümetinin ise daha kısa ömürlü olacağını öne sürdü.

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EISENKOT, LİBERMAN İLE GÖRÜŞECEK

Hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'dan alan Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'un, muhalefet bloğunun geleceğini değerlendirmek üzere yarın Liberman ile bir araya gelmesi bekleniyor.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre görüşmede, azınlık hükümeti seçeneği konusundaki görüş ayrılıklarının yanı sıra parlamento gündemi de ele alınacak.

Eisenkot'un ayrıca Beyahad Partisi lideri Naftali Bennett ile koalisyon hükümeti kurulmasına ilişkin görüşme yapacağı bildirildi.

İSRAİL'DE HÜKÜMET KURMA SÜRECİ

İsrail'de 27 Ekim'de gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin 4 Kasım'da açıklanan kesin sonuçlarına göre, mevcut koalisyon ve muhalefet bloğu 120 sandalyeli Mecliste hükümet kurmak için gerekli 61 sandalyeye ulaşamadı.

Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, hükümeti kurma görevini bugün muhalefetteki Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'a verdi.

Eisenkot'un hükümeti kurmak için 28 günü bulunuyor. Bu sürenin yeterli olmaması halinde kendisine 14 günlük ek süre tanınabilecek.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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