İsrail'de Trump hesabı tutmadı! "Sonraki başkan Filistin'i tanıyacak"

Amerikan kamuoyunda Tel Aviv'e olan desteğin hızla azaldığını belirten İsrail eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Donald Trump'tan sonra göreve gelecek ABD başkanının kim olursa olsun Filistin devletini tanıyacağını ve BM üyesi yapacağını itiraf etti.

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ABD'de Donald Trump sonrası döneme ilişkin hesaplar İsrail'de şimdiden yapılmaya başlandı.

İsrail'in eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Trump'ın ardından Beyaz Saray'a gelecek başkanın Cumhuriyetçi ya da Demokrat fark etmeksizin Filistin devletini tanıyacağını ileri sürdü.

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"TRUMP'TAN SONRA FİLİSTİN DEVLETİ TANINACAK"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Liberman, "Trump görevde kaldığı sürece Washington Filistin devletini tek taraflı tanınmasına karşı geleneksel tutumunu sürdürecek." dedi.

Trump sonrasına ilişkin ise farklı bir tablo çizen Liberman, gelecek ABD Başkanı'nın Cumhuriyetçi ya da Demokrat olmasının sonucu değiştirmeyeceğini ileri sürdü.

Liberman, yeni ABD yönetiminin Filistin devletini tanıyacağını ve Filistin'in Birleşmiş Milletler üyeliğinin önünü açacağını iddia etti.

"KAÇINILMAZ HALE GELECEK"

Eski İsrail Savunma Bakanı, söz konusu öngörüsünü Amerikan kamuoyundaki değişime dayandırdı:

"Trump'tan sonra gelecek ABD Başkanı, ister Cumhuriyetçi ister Demokrat olsun, Filistin devletini tanıyacak ve Birleşmiş Milletler üyesi haline getirecek. Amerikan kamuoyunda İsrail'e verilen desteğin azalması bunu kaçınılmaz hale getirecek."

Netanyahu yönetimini de eleştiren Liberman, Batı Şeria'daki yerleşimcilere yönelik "hoşgörü" politikasının yasa dışı Yahudi yerleşimlerine zarar verdiğini ve Filistin meselesinin uluslararası medyanın gündeminde kalmasına yol açtığını savundu.

İSRAİL-ÜRDÜN KONFEDERASYONU ÖNERDİ

Filistin devletinin kurulmasını engellemek için zamanın daraldığına işaret eden Liberman, Filistin Yönetimi'nin feshedilmesini ve Oslo Anlaşmalarının iptal edilmesini istedi.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki C bölgelerinin İsrail'e ilhak edilmesini savunan Liberman, bölgede İsrail-Ürdün konfederasyonu kurulmasını önerdi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: ANADOLU AJANSI

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