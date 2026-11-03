ABD'de seçim sabahı mı, savaş sabahı mı yaşanacağı belirsizliğini koruyor. İsrail'in İran'ın kimyasal silah kullanmaya hazırlandığı iddiasıyla Washington'a istihbarat iletmesi, ABD yönetiminde görüş ayrılıklarına yol açtı. Amerikan basınına göre Pentagon, 3 Kasım ara seçimlerinin hemen ardından İran'a yönelik yeni bir saldırı başlatmak için hazırlık yaptı.

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Orta Doğu'da savaş ihtimali yeniden gündeme gelirken, İsrail'den Washington'ı alarma geçiren bir hamle geldi.

Netanyahu yönetimi, İran'ın kimyasal silah kullanmaya hazırlandığı iddiasıyla ABD'ye istihbarat dosyası sundu.

The New York Times'a (NYT) göre İsrail'in bu hamlesi, Trump yönetimini ikiye böldü. Bazı Amerikalı yetkililer tehdidi ciddiye alırken, diğerleri Netanyahu'nun ABD'yi İran'a karşı yeni bir savaşa sürüklemeye çalıştığından şüphelendi.

İstihbarat tartışmaları sürerken ABD ordusu, ara seçimlerin ardından İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlenmesi ihtimaline karşı hazırlık yaptı.

İsrail'den ABD'ye İran alarmı! Kimyasal silah iddiası sonrası Pentagon harekete geçti

TRUMP'A HANGİ MESAJ GİTTİ?

NYT'nin Julian E. Barnes, Natan Odenheimer, Eric Schmitt, Adam Rasgon ve Dustin Volz imzalı haberine göre İsrailli yetkililer, İran'ın kimyasal silahları balistik füzelere yerleştirmek veya başka ülkelere ulaştırmak amacıyla teknoloji geliştirdiğini öne sürdü.

İsrail istihbaratı, söz konusu bilgileri ABD'nin yanı sıra bazı Körfez ülkeleriyle de paylaştı.

Ancak haberde, İsrailli yetkililerin Körfez ülkelerine iddialarını destekleyen somut kanıtlar sunmadığı aktarıldı.

İran ise kimyasal silah sahibi olduğu yönündeki suçlamaları daha önce reddederek bunları İsrail'in psikolojik savaşının bir parçası olduğunu yineledi.

İsrail'den ABD'ye İran alarmı! Kimyasal silah iddiası sonrası Pentagon harekete geçti

NETANYAHU'NUN PLANI ABD'Yİ İKİYE BÖLDÜ

NYT'ye konuşan bazı Amerikan yetkilileri, İsrail'in paylaştığı istihbaratı Netanyahu hükümetinin Washington üzerindeki baskısını artırma girişimi olarak değerlendirdi.

İsrail'den ABD'ye İran alarmı! Kimyasal silah iddiası sonrası Pentagon harekete geçti

Yetkililer, Netanyahu'nun Trump yönetimini İran'a karşı büyük çaplı askeri operasyonlara yeniden katılmaya ikna etmeye çalıştığını öne sürdü.

Diğer ABD'li yetkililer ise İran'ın Amerikan çıkarlarına yönelik muhtemel saldırı hazırlıklarına ilişkin uyarıların göz ardı edilmemesi gerektiğini savundu.

Haberde, bazı yetkililerin İsrail'in kimyasal silah iddialarını 2002 yılında Irak'ın kitle imha silahlarına ilişkin ortaya atılan ve daha sonra yanlış olduğu anlaşılan istihbarat değerlendirmelerine benzettiği aktarıldı.

PENTAGON 4 KASIM İÇİN HAZIRLIK YAPTI

NYT'nin ABD'li yetkililere dayandırdığı bilgilere göre ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 3 Kasım ara seçimlerinin ardından İran'a yönelik yeni bir saldırı planı hazırladı.

Amerikan ordusunun, Başkan Donald Trump'ın onay vermesi halinde 4 Kasım Çarşamba gününden itibaren kısa süreli ve yoğun bir saldırı kampanyası başlatabilecek durumda olduğu aktarıldı.

Bölgede üç uçak gemisinin bulunması, savaş uçakları ve bombardıman uçaklarının konuşlandırılması askeri hazırlıkların önemli unsurları arasında yer aldı.

İsrailden ABDye İran alarmı! Kimyasal silah iddiası sonrası Pentagon harekete geçti

ABD'DEN İSRAİL'E ASKERİ SEVKİYAT

İsrail basınında yer alan haberler ve uçuş takip verilerine göre ABD'nin Teksas eyaletindeki Fort Bliss askeri üssünden gerçekleştirilen bir hava sevkiyatı, İsrail'in güneyindeki Nevatim ve Ovda hava üsleriyle ilişkilendirildi.

İsrail devlet yayın kuruluşu KAN, taşınan yükün THAAD veya Patriot hava savunma sistemlerine yönelik mühimmat ve ekipman takviyesi olabileceğini aktardı.

TRUMP'IN KARARI BEKLENİYOR

Trump, 8 Ekim'de yaptığı açıklamada ara seçimlerden önce İran'a saldırı düzenlemeyeceğini söylemişti.

Trump, İran ile anlaşmaya varma ihtimalinin bulunduğunu da açıkladı.

Washington yönetimi, bir yandan askeri hazırlıklarını sürdürürken diğer yandan Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve İran'ın nükleer programına ilişkin diplomatik çözüm arayışlarına devam etti.

WASHINGTON'DA SAVAŞ VE DİPLOMASİ AYRILIĞI

NYT'ye göre Trump yönetimindeki bazı yetkililer, İran'a yönelik ekonomik yaptırımların sonuç vermesi için daha fazla zaman tanınmasını istedi.

Diğer yetkililer ise Tahran'ın ekonomik baskılara direnebildiğini ve yeni askeri operasyonlar olmadan İran yönetiminin geri adım atacağına ilişkin yeterli işaret bulunmadığını paylaştı.

İRAN ABD SEÇİMİ HAKKINDA NE DEDİ?

Savaşın gölgesinde İran basınında da ABD'deki ara seçimler ile Washington-Tahran hattındaki savaş gerilimi gündeme geldi.

İsrail'den ABD'ye İran alarmı! Kimyasal silah iddiası sonrası Pentagon harekete geçti

İran'da yayımlanan bir gazete, "İran'ın ABD seçimleri üzerindeki gölgesi" başlığıyla yaptığı değerlendirmede, mevcut savaşın Amerikan siyasetine etkisini 1979'da başlayan ve 444 gün süren İran rehine kriziyle karşılaştırdı.

Gazete, Tahran'daki ABD Büyükelçiliğinde Amerikan diplomatlarının rehin tutulduğu krizin dönemin ABD Başkanı Jimmy Carter'ın 1980'deki yeniden seçilme mücadelesini olumsuz etkilediğini hatırlatarak, İran'la yaşanan çatışmanın 2026 ara seçimlerinde de siyasi sonuçlar doğurabileceği görüşünü gündeme taşıdı.

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