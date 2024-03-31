İsrail'den bir mülteci kampına daha bombardıman! Ölü ve yaralılar var

Tam 177 gündür abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüren İsrail savaş uçakları ile sahildeki Şati Mülteci Kampı'nı bombaladı. İlk bilgilere göre iki Filistinli hayatını kaybetti, on kişi yaralandı.

İsrail savaş uçakları sahildeki Şati Mülteci Kampı'nı hedef aldığı saldırıda iki Filistinli hayatını kaybetti, on kişi yaralandı.

Öte yandan, İsrail ordusu, Gazze şehir merkezinde en-Nasr Mahallesi ve er-Rimal Mahallesi'nde iki binayı hedef aldı. Söz konusu iki saldırıyla ilgili, henüz ölü yaralı bilgisi paylaşılmadı.

HASTANE AVLUSU VE AA ÇADIRININ OLDUĞU BÖLGEYİ DE VURDU

Öte yandan İsrail ordusu birkaç saat önce de, Deyr el-Belah’taki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde yerinden edilmiş kişilerin ve Anadolu Ajansı'nın çadırının da bulunduğu bölgeye saldırı düzenlemiş, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetmiş, 3'ü gazeteci 15 kişi de yaralanmıştı.

Ayrıca Gazze'deki Sağlık Bakanlığının açıkladığı rakamlara göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 32 bin 782'ye, yaralı sayısının da 75 bin 298'e çıktı.