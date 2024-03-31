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Haberler > Dünya > İsrail, Gazze'de masumların ve gazetecilerin çadırını vurdu! Ölü ve yaralılar var

İsrail, Gazze'de masumların ve gazetecilerin çadırını vurdu! Ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail, Gazze'de hastane avlusunda tehcir edilenler ile AA çadırının bulunduğu bölgeyi vurdu. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğu belirtildi.

7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de katliam yapan İsrail, zulmüne devam ediyor.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Son olarak İsrail ordusunun, Deyr el-Belah’taki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde yerinden edilmiş kişilerin ve Anadolu Ajansı'nın çadırının da bulunduğu bölgeye düzenlediği saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi. Saldırıda Anadolu Ajansı çadırı ve içerisindeki teknik ekipmanlar zarar gördü.

İsrail, Gazze'de masumların ve gazetecilerin çadırını vurdu! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

CAN KAYBI 32 BİNİ GEÇTİ

Öte yandan İsrail ordusunun 177 gündür Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 8 saldırı gerçekleştirdiği, 77 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 108 kişinin de yaralandığı bildirildi. Gazze Şeridi'nde saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 32 bin 782’ye, yaralı sayısı ise 75 bin 298’e yükseldiği aktarıldı.

İsrail, Gazze'de masumların ve gazetecilerin çadırını vurdu! Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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