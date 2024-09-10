İsrail'den düzmece Hamas belgeleriyle tuzak! Dünyayı kandırıyorlar...

İsrail basını önce Netanyahu'nun Gazze'nin kuzeyinin ilhak edilmesi planını yazdı ardından kamuoyunu şekillendirmek için Hamas'a aitmiş gibi gösterilen belgelerin yabancı basına servis edildiğini ortaya çıkardı. Servis edilen düzmece belgeler Almanya ve İngiltere'de yayımlandı.

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İsrail'in Gazze'deki zulmü 7 Ekim'den bu yana sürerken ülkenin basını Netanyahu hükümeti hakkında çarpıcı gerçekleri yayımladı.

İsrail gazetesi Haaretz'in editörü Aluf Benn, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin, Gazze'nin kuzeyinin ilhak edilmesi ve bu bölgede İsrailliler için yerleşim yerleri kurulmasına hazırlandığını iddia etti.

KADEMELİ İLHAK!

Benn makalesinde şu ifadelere yer verdi:

İsrail bu aşamada, Gazze'nin kuzeyinden Netzarim Koridoruna (kuzey ile güneyi birbirinden ayıran koridor) kadar olan bölgede kontrolü sağlamaya çalışacak. Bu bölge, uluslararası muhalefetin derecesine göre kademeli olarak yerleşim ve ilhak için hazırlanacak. Bu plan uygulamaya konulursa eski İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı emekli General Giora Eiland'ın önerdiği gibi Gazze'nin kuzeyinde kalan Filistinliler, açlık tehdidi ve hayatlarını koruma kisvesi altında oradan çıkarılacak.

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YABANCI BASINA SERVİS EDİLDİ

Öte yandan Yedioth Ahronot gazetesi ise İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde ordunun yürüttüğü soruşturma, kamuoyunu manipüle etmek için Hamas'a ait olduğu öne sürülen sahte belgelerin yabancı basına servis edildiğini ortaya çıkardı.

Haberde, İsrail ordusunun sahte belgelerin arkasında kimin olduğunu belirlemek için bir soruşturma başlattığı bildirildi.

İsrail gazetesinin haberinde, sahte ve tahrif edilmiş belgelerin "İsrail güvenlik teşkilatında büyük endişe ve öfkeye yol açtığı ve bunun, Başbakan Binyamin Netanyahu ve yakın çalışma arkadaşları ile askeri yetkililer arasında gerginliği yükselteceğinin öngörüldüğü" belirtildi.

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İsrail’de yabancı basınaservis edilen düzmece belgeler, Alman Bild ve İngiltere merkezli The Jewish Chronicle gazetelerinde yayımlandı.

"İSRAİL'DE HİÇ KİMSE BİLMİYOR"

Habere göre, belgeler, kamuoyunda Hamas ile hareketin Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar’ın ateşkes anlaşmasına yanaşmadığı ve aksine suçu Binyamin Netanyahu’nun üzerine yıkmaya çalıştığı algısını oluşturmak amacıyla sızdırıldı.

İsrail Askeri İstihbarat Müdürlüğünün Jewish Chronicle tarafından kullanılan belgeden haberdar olmadığı aktarılırken, İsrailli askeri yetkililerin Yedioth Ahronot’a "Ne belge ne de aniden kaçmaya karar verdiği yönündeki Sinvar’a atfedilen anlatı, İsrail'de hiç kimse tarafından bilinmiyor.” dediği kaydedildi.

Bild gazetesinde yayımlanan haberde ise belgelerin Hamas’ın orta düzey bir yetkilisine ait öneriler olduğu iddia edildi.

Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda, siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

İsrail'in anlaşma taslağına eklediği maddelerin ve özellikle de Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphi Koridoru'nda kontrolünü sürdürme ısrarının müzakereleri zora soktuğu vurgulanıyor.