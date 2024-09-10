İsrail yine sivillere bomba yağdırdı! Çukurlara gömülüp yok olan aileler var

İsrail ordusu, Gazze'nin Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırlara saldırdı. En az 14 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Sivil Savunma Müdürlüğünün Sözcüsü Mahmud Basal Al Jazeera, " Bölgede 3 büyük çukur oluştu, çukurlara gömülüp tamamen yok olan aileler var" dedi.

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim 2023'te başlayan savaşta gerilim artarak devam ediyor. Abluka altına alınan Gazze Şeridi'nde can kaybı 40 bini aştı, yaralı sayısı da her geçen saat artıyor. Özellikle sivillerin sığındığı bölgeleri hedef almaya devam eden İsrail ordusu, bu kez Han Yunus'u bombaladı.

KUMLARIN ALTINA GÖMÜLDÜLER

İsrail savaş uçakları, Han Yunus'un batısında güvenli olduğu iddia edilen El-Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin çadırlarına 3 füze saldırısı düzenledi. Saldırının şiddetiyle bölgede metrelerce derinlikte 3 çukur oluştu. En az 20 çadırın yanarak yok olduğu, çok sayıda kişinin kumların altına gömüldüğü belirtildi.

CESETLER PARÇALANMIŞ

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre ise Han Yunus'taki Nasır Hastanesine şu ana kadar 8, sahra hastanesine ise 6 kişinin cansız bedeni ve çok sayıda yaralı getirildi. Hastanelere getirilen cesetlerin parçalanmış olduğu bilgisi aktarıldı.

Sivil savunma ekiplerinin, bölgede elektrik olmaması, cesetlerin oluşan çukura gömülmesi ve etrafa saçılması nedeniyle ölü ve yaralılara ulaşmakta zorluk çektiği belirtildi.

ÇUKURLARA GÖMÜLÜP YOK OLAN AİLELER VAR

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana gerçekleşen en çirkin katliamlardan biriyle karşı karşıya olduklarını belirten Sivil Savunma Müdürlüğü, saldırıda 65 kişinin öldüğünü ve yaralandığını, arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünün Sözcüsü Mahmud Basal Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, "Her bir çadırda en az 5 kişi olduğu düşünülürse çok büyük bir sayıyla karşı karşıya olduğumuz anlaşılır. Bölgede 3 büyük çukur oluştu. Çadırlar, bu çukurlara gömüldü. Cesetleri çıkarmamız çok uzun sürebilir, bunun için ağır iş makinelerine ihtiyacımız var. Çukurlara gömülüp tamamen yok olan aileler var" dedi.

İsrail ordusu ise Mevasi bölgesinde Hamas komuta merkezini hedef aldığını iddia etti.

HAMAS'TAN İSRAİL'İN İDDİALARINA YALANLAMA

Hamas'tan yapılan açıklamada, hedef alınan bölgede direnişçilerin olduğu yönündeki iddiaların "düpedüz yalan" olduğu ifade edildi.

İsrail'in bu tür iddialarla, işlediği çirkin katliamları meşrulaştırmaya çalıştığı kaydedilen açıklamada, Hamas'ın daha önce pek çok kez "sivillerin olduğu yerlerde direniş unsularının bulunmadığı ya da bu yerlerin askeri amaçlarla kullanılmadığını" açıkladığı dile getirildi.