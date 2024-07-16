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İsrail'den Han Yunus'a hava saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsrail&#039;den Han Yunus&#039;a hava saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliam yapan İsrail, Han Yunus'a hava saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 13 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi de yaralandı.

7 Ekim 2023'ten beri İsrail'in katliam yaptığı Gazze'de bugün yine kan döküldü. Bölgede dünyanın gözleri önünde soykırım yapan İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un batısındaki el-Mavasi bölgesini hedef aldı.

İsrail'den Han Yunus'a hava saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

ARACI HEDEF ALDILAR

Gazzeli yetkililer, İsrail'in bir aracı hedef alan hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Saldırıda en az 13 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin de yaralandığı belirtildi. Bakanlık, hava saldırısının Attar Caddesi'nde yerinden edilmiş ailelerin barındığı çadırlı bir alanın yakınına isabet ettiğini bildirdi.

Saldırı sonucu yaralılar ve hayatını kaybedenlerin naaşları, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne getirildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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