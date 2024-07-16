İsrail'den Han Yunus'a hava saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Temmuz 2024 14:38 - Güncelleme: 16 Temmuz 2024 14:54 - Güncelleme:

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7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliam yapan İsrail, Han Yunus'a hava saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 13 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi de yaralandı.