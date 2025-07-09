İsrail'den Nazi kampları! Refah’ı ‘toplama alanı’ yapacaklar 

İsrailli Savunma Bakanı Katz, ağızlarındaki baklayı çıkardı. Siyonistler Refah’ta toplama kampı inşa edip bütün Gazzelileri buraya kapatmayı planlıyor. Orduya hazırlık talimatı verildiği, ilk etapta 600 bin kişilik çadır kent kurulacağı belirtildi.

Katar’ın başkenti Doha’da İsrail ile Hamas heyetleri arasında ateşkese dair dolaylı görüşmeler sürerken, Netanyahu hükûmeti “gönüllü göç” adı altında Filistinlileri sürgün etmeye hazırlanıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Beyaz Saray’da yeniden gündeme taşıdığı sürgün planına göre, İsrail’in Gazze’nin güneyinde sözde “insani yardım şehri” adı altında Filistinlilerin üçüncü ülkelere sürülmeden önce yerleştirileceği toplama kampları kurmaya hazırlandığı belirtiliyor.

REFAH'A TOPLAMA KAMPI

İsrailli aşırı sağcı Savunma Bakanı Yisrael Katz da ağzındaki baklayı çıkararak Gazze’nin güneyindeki Refah’ta toplama kampı inşa edeceklerini açıkladı. Orduya Refah yıkıntıları üzerinde bir bölge kurma planı hazırlaması talimatını verdiğini ve bu bölgenin Gazze Şeridi’nin tüm nüfusuna ev sahipliği yapacağını söyleyen Katz, söz konusu plan kapsamında, ilk etapta 600 bin Filistinlinin, daha sonra ise Gazze Şeridi’ndeki bütün Filistinlilerin bölgeye sürgün edilmesini hedeflediklerini ve bunun için bir “çadır kent” kuracaklarını açıkladı.

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"İSRAİL İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Bölgeye aranarak giren Filistinlilerin bir daha Gazze Şeridi’nin diğer bölgelerine dönemeyeceğine dikkati çeken Katz, bunun Filistinlilerin “gönüllü göç” adı altına başka ülkelere sürgün edilmesi amacını hayata geçirmek adına “İsrail için çok önemli” olduğuna işaret etti.