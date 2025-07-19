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İsrail'den ölüm tuzağı! Yardım bekleyenlere bomba yağdı: 38 ölü

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İsrail, Gazze, Filistin, Saldırı, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail ordusunun Gazze'de yerinden edilmiş sivillere yönelik saldırıları sonucu Refah, Han Yunus ve Gazze kentlerinde en az 38 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Hedef alınan noktalar arasında yardım bekleyen sivillerin bulunduğu alanlar ve çadır kamplar yer aldı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde yönelik acımasız saldırıları 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürüyor.

Gazze'ye ablukasını sıkılaştırıp yardım girişini kısıtlayarak insani felakete yol açan İsrail'in hedefinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırları, yardım almak isteyen siviller ve yerleşim birimleri vardı.

İsrail'den ölüm tuzağı! Yardım bekleyenlere bomba yağdı: 38 ölü - 1. Resim

YARDIM ÇADIRINDAKİLERİ BOMBALADILAR

Güneydeki Refah kentinde, "ölüm tuzakları" olarak nitelenen ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" yakınında İsrail ordusunun yardım bekleyen Filistinlilere yoğun şekilde ateş açması sonucu 29 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Han Yunus kentinde İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlilerin çadırını hedef alması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'den ölüm tuzağı! Yardım bekleyenlere bomba yağdı: 38 ölü - 2. Resim

ÇOK SAYIDA GAZZELİ KATLEDİLDİ

Gazze kentinin doğusunda İsrail ordusunun Et-Tabiin Okulu yakınındaki yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çadırları hedef alması sonucu 7 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı.

Kentteki Şifa Hastanesi yakınında İsrail ordusunun bir daireyi bombalaması sonucu da yaralananlar oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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