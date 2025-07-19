Suriye ateşkes ilan etti: “Türkiye istikrar getirdi, İsrail gerginliği artırdı”

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, ülkenin güneyinde yaşanan çatışmalar sonrası kapsamlı ve derhal ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Şara, Türkiye'nin istikrarı sağlama çabalarını överken, İsrail'in müdahalesinin gerginliği yeniden tırmandırdığını söyledi.

Suriye’nin güneyindeki Süveyda vilayetinde Bedevi aşiret güçleri ile silahlı Dürzi gruplar arasında çıkan çatışmaların ardından, Suriye Devlet Başkanlığı kapsamlı ve derhal ateşkes ilan etti.

Son 48 saatte yaşanan yoğun çatışmalarda en az 321 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

Suriye hükümeti, 19 Temmuz 2025 tarihli açıklamasında, “Suriye topraklarının bütünlüğünün korunması, halkının güvenliği ve kan dökülmesinin durdurulması için kapsamlı ve derhal ateşkes ilan ediyoruz” dedi.

Açıklamada, “Tüm tarafları, bu ateşkese tam olarak uymaya, silahlı çatışmaları derhal durdurmaya, sivillerin korunmasını sağlamaya ve insani yardımların kesintisiz ulaşmasına engel olmamaya çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Güvenlik güçlerinin, “ateşkesin uygulanması ve vatandaşların can ile mal güvenliğinin sağlanması için çeşitli bölgelerde göreve başladığını” açıklayan Suriye yönetimi, “ateşkes kararını ihlal edenlere karşı sert önlemler alınacağını” ve bunun “ulusal egemenliğe açık bir saldırı” olarak değerlendirileceğini ifade etti.

Açıklamada ayrıca, “İhlallerin anayasal ve yasal çerçevede karşılık bulacağı” vurgulandı.

ŞARA: İSRAİL'İN MÜDAHALESİ ÜLKEYİ KAOSA SÜRÜKLÜYOR Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suveyda’daki son olayların "tehlikeli bir kırılma noktası" oluşturduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu: "İsrail’in güney ve Şam’daki kurumlara yönelik bombardımanı gerginliği tırmandırarak ülkemizi istikrarsızlığa sürükledi. Bazı grupların kişisel çıkarları Suveyda’nın yönünü saptırdı." "TÜRKİYE GERİLİMİN DÜŞÜRÜLMESİNE KATKI SAĞLADI" Şara, bölgesel desteklere de dikkat çekerek "Bu aşamada etkili destek sağlayan Arap ülkelerinin yanı sıra, istikrar ve gerilimin düşürülmesine katkı sunan Türkiye’ye müteşekkiriz" dedi. "Aşiretler her zaman devletin yanında oldu" Cumhurbaşkanı Şara, Suveyda’daki aşiretlerin yapıcı tutumunu övdü: "Arap aşiretleri tarih boyunca devlete destek vererek zorluklara göğüs germiştir. Kahramanca duruşları için teşekkür ediyor, tüm taraflara ateşkese tam riayet çağrısında bulunuyorum." Öte yandan Şara, Dürzi toplumu hakkında yapılan genellemeleri reddetti: "Onurlu Dürzi toplumu, birkaç kişinin eylemleriyle yargılanamaz. Olaylar, Suveyda halkının büyük çoğunluğunun devletin yanında olduğunu göstermiştir."

"TÜM TARAFLARA EL UZATIYORUZ"

Dürzi Muvahhid Cemaatinin manevi lideri Hikmet el-Haceri ise çatışmaların sona erdirilmesi, ateşkesin sağlanması ve akıl ile hikmetin sesine başvurulması için tüm taraflara el uzattıklarını belirtti.

NELER OLMUŞTU?

Sabah saatlerinde Süveyda’ya ulaşan güvenlik güçlerinin önü silahlı milisler tarafından kesildi ve konvoy Dera iline geri çekilmek zorunda kaldı.

Ateşkes ilanının ardından Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri Süveyda vilayetinde konuşlanmaya başladı.

Öte yandan, ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye ile İsrail’in Türkiye, Ürdün ve komşu ülkelerin de onayıyla kapsamlı bir ateşkeste anlaştığını duyurdu. Barrack, tüm etnik grupların silahlarını bırakıp yeni ve birleşik bir Suriye inşa etmeye çağrıldığını ifade etti.

İSRAİL NEDEN DÜRZİLERİ DESTEKLEDİ?

Dürzi topluluğu, İsrail devleti kurulmadan önce Siyonist milislerle iş birliği yaptı. 1948’deki savaşta İsrail’in yanında yer alan Dürziler, günümüzde de İsrail ordusunda zorunlu askerlik yapıyor. Ancak İsrail'deki Dürziler, zaman zaman ikinci sınıf vatandaş muamelesi gördüklerini dile getirmişti. 2018’de çıkarılan “Yahudi Ulus Devlet Yasası”na karşı on binlerin katıldığı Dürzi protestoları düzenlenmişti.

13 Temmuz’da Dürzi grupların Bedevi aşiretlerine ait araçlara el koymasının ardından başlayan çatışmaların ardından İsrail, Dürzi azınlığı koruma bahanesiyle Suriye’ye müdahale etti. İsrail hükümeti daha önce Dürzilere hem askeri hem siyasi destek sözü vermişti.

Suriye'deki Dürzi toplumunun içindeki fikir ayrılıkları ise bu süreçte daha da belirginleşti. Süveyda’da tanınmış dini liderlerden Şeyh Yusuf el-Cerbu, dış müdahalelere karşı olduklarını açıklarken, İsrail'e yakınlığıyla bilinen Hikmet el-Hecri, hem İsrail’i hem de ABD’yi açıkça müdahaleye çağırdı.