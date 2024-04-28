İsrail'e verdiği desteğe kayıtsız kalmadılar... Hollanda'da McDonald's'a protesto

Hollanda'da, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden gruplar, dünyaca ünlü fast food zinciri McDonald’s'ın çeşitli kentlerdeki şubelerinin önünde protesto düzenledi.

İsrail ve McDonald’s aleyhine dövizler taşıyan grup, şirketin Rotterdam merkezindeki şubesinin önünde bir araya geldi.

Şubenin önüne Filistin bayrakları ile “McDonald’s soykırımı besliyor”, “Yaptığın soykırımın yanına ekstra patates kızartması ister misin?", “Gazze saldırı altında” yazılı dövizler asan ve yere yapıştıran göstericiler, McDonald’s'ın önünden geçenlere İsrail'in Gazze'deki katliamlarını anlatan broşürler dağıttı.

"MCDONALD'S FİNANSE EDİYOR, İSRAİL BOMBALIYOR"

Göstericiler, "McDonald’s finanse ediyor, İsrail bombalıyor", Özgür Filistin", "Gazze'deki soykırımı durdur", "Netanyahu terörist" ve "McDonald’s saklanamazsın, soykırımı desteklemeyi bırak” sloganları attı. Filistin destekçisi gruplar, diğer şehirlerdeki McDonald’s şubelerinin önünde de eş zamanlı gösteriler yaptı.

BOYKOTA MARUZ KALMIŞTI

İsrail'in Gazze'deki katliamlarına destek vermesiyle bilinen McDonald's, sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Dünya çapında boykot çağrıları yapılırken şirket büyük ölçüde zarara uğramıştı. McDonalds'ın Üst Yöneticisi Chris Kempczinski, İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle şirkete karşı başlatılan boykottan etkilendiklerini ve özellikle İslam ülkelerinde büyük kayba uğradıklarını açıklamıştı.