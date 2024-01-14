İsrail'in Gazze'de 100 günlük zulmü! Savaş suçları ve soykırım davası sürece damga vurdu

14 Ocak 2024 19:21 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 20:00

Hamas'ın silahlı kanadının İsrail'e yönelik başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonu sonrası süren savaş, 100'üncü gününü doldurdu. Savaş sürecinde en az 24 bin Filistinli hayatını kaybederken, Gazze Şeridi'nde işgalci İsrail ordusunun zulmü tüm dünyanın tepkisini çekti.

Bölgede bombardımanlar devam ederken, İsrail ile Hamas arasındaki savaşta dikkat çeken önemli anlar oldu. İşte savaşın 100 günlük zaman çizelgesi...

7 EKİM 2023 - HAMAS'TAN İSRAİL'E SÜRPRİZ SALDIRI

Hamas'ın silahlı kanadı, Gazze'den İsrail'e girerek sürpriz bir saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda İsrail verilerine göre 1,200 kişi öldürüldü, 240 kişi rehin alındı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, tüm Filistinlilerden Gazze'yi terk etmelerini istedi. Hamas'ın sığınaklarını enkaza çevireceklerini belirten Netanyahu, 'kara günün intikamını alacaklarını' söyledi.

13 EKİM 2023 - FİLİSTİNLİLERİN ZORUNLU GÖÇÜ

İsrail'den gelen tahliye kararı 2.3 milyon kişinin yaşadığı Gazze'de güneye doğru bir göçe neden olurken, yüz binlerce Gazzeli evlerini terk etmeye başladı.

Birleşmiş Milletler ve insani yardım kuruluşlarından peş peşe açıklamalar geldi ve İsrail yönetiminin, 40 kilometre uzunluğundaki kıyı kentini tamamen kuşatmasının ve bu kadar hızlı bir göçün (zoraki tahliyenin) tarifsiz insani acılara neden olacağı uyarılarında bulunuldu.

17 EKİM 2023 - EL EHLİ HASTANESİ VURULDU

ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail’e ziyareti öncesinde Gazze’deki El Ehli Hastanesine düzelenen saldırıda yüzlerce Filistinli öldü. Hastanenin bombalanmasıyla ilgili olarak İsrail kanadı ve Filistinliler birbirini suçladı.

Hamas, yüzlerce kişinin öldüğünü iddia edip patlamayı İsrail'in hava saldırısına bağlarken İsrail ise patlamanın bir Filistin roketinin yanlışlıkla ateşlenmesinden kaynaklandığını ileri sürdü. Bu iddia daha sonra Washington tarafından desteklendi.

21 EKİM 2023 - REFAH KAPISINDAN İNSANİ YARDIM GEÇİSİ BAŞLADI

Mısır tarafında bulunan yardım konvoyları, abluka altındaki 2,3 milyon insana gıda ve tıbbi malzeme ulaştırmak üzere Refah kapısından Gazze'ye girdi. Türkiye de Gazze Şeridi’ndeki siviller için Mısır’a insani yardım malzemeleri gönderdi.

15 KASIM 2023 - İSRAİL ORDUSU EL ŞİFA HASTANESİ'NDE

İsrail askerleri, birkaç gün süren kuşatmanın ardından Gazze'deki El Şifa Hastanesi'ne girdi. Operasyon sırasında Gazze'nin en büyük sağlık kompleksinde halen yüzlerce hasta ve yaralı bulunuyordu.

İsrailliler, hastanenin Hamas tarafından yer altı karargahını gizlemek için kullanıldığını iddia etti. Hastane yönetimi bu iddiaları reddetti. İsrail ordusu ise hastanenin altında olduğunu ileri sürdüğü tünel görüntülerini medya ile paylaştı.

21 KASIM - ÇATIŞMALARA 4 GÜNLÜK 'İNSANİ ARA'

İsrail hükümeti ve Hamas, İsrail'de tutuklu bulunan 150 Filistinliye karşılık Gazze'de tutulan 50 İsrailli rehinenin serbest bırakılması ve kuşatma altındaki bölgeye insani yardım girişine izin verilmesi için çatışmalara dört gün ara verilmesi konusunda anlaştı.

Ateşkes toplamda bir hafta uzatıldı. 105 rehine ve yaklaşık 240 Filistinli tutuklu serbest bırakıldı. Ancak savaş 1 Aralık'ta yeniden başladı.

15 ARALIK - 3 İSRAİLLİ REHİNE 'YANLIŞLIKLA' ÖLDÜRÜLDÜ

Tel Aviv, Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonu sırasında 'yanlışlıkla' üç İsrailli rehinenin öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, "Çatışmalar sırasında, ordu yanlışlıkla üç İsrailli rehineyi tehdit olarak tanımladı. Sonuç olarak askerler onlara doğru ateş açtı ve öldürüldüler" dedi.

1 OCAK 2024 - İSRAİL ORDUSU ASKERLERİNİ ÇEKİYOR

İsrail ordusu, en az iki tugaydan oluşan yedek askerlerin evlerine gönderileceğini ve üç tugayın da eğitim için geri çağrılacağını açıkladı.

İsrail askeri sözcüsü Daniel Hagari, bazı askerlerin evlerine gönderilmesinin 'savaşın sona erdiği anlamına gelmediğini' söyledi ve yedek askerlerin bazılarının yıl içinde tekrar göreve çağrılabileceğini belirtti.

11 OCAK 2024 - ABD VE İNGİLTERE'DEN YEMEN'E SALDIRI

ABD ve İngiltere, Yemen merkezli Husilere ait mevzilere havadan ve denizden saldırılar düzenledi. Husi yetkililer, saldırılarda şu ana kadar 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırıları devam ettiği sürece kendileri de Kızıldeniz'deki ticari nakliye gemilerini hedef almayı sürdüreceklerini ve saldırılarının "Filistinlilerle dayanışma" amaçlı olduğunu belirtiyor.

11 OCAK 2024 - 'SOYKIRIM' DAVASI ULUSLARARASI ADALET DİVANI'NDA BAŞLADI

Güney Afrika'nın, İsrail'in 7 Ekim saldırılarından sonra Gazze'de yürüttüğü savaşta soykırım işlediği iddiasıyla açtığı davanın ön duruşmaları bugün Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) başladı. İsrail suçlamaları reddetti.