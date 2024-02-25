11 yaşındaki Filistinli Rahaf dünyaya seslendi: Bize bugün yardım etmeyecekseniz ne zaman edeceksiniz?

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları 7 Ekim 2023'ten beri sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın son açıklamasına göre, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 300 bine dayandı. Öte yandan 11 yaşındaki Filistinli Rahaf, tüm dünyaya seslenerek, "Bize bugün yardım etmeyecekseniz ne zaman edeceksiniz?" dedi.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nde saldırıları havadan, denizden ve karadan devam ediyor. İsrail ordusunun saldırıları sonucu evleri yıkılanlardan biri de 7 Ekim öncesinde okulun yanı sıra gazetecilik ve spikerlik kursuna giden Rahaf.

Rahaf, üzerinde durduğu enkazın altında halen çok sayıda şehit olduğunu söyledi. Saldırılar öncesinde sabahları erkenden kalkıp namaz kıldıklarını sonra da okula gitmek için hazırlandıklarını kaydeden Rahaf, evlerin, okulların, kırtasiyelerin, caddelerin; kısacası her şeyin yıkıldığı Gazze'nin artık yaşanılmaz bir yer haline geldiğini dile getirdi.

'SİZ TELEVİZYONDAN SEYREDİYORSUNUZ BİZ BÜTÜN YIKIMI GÖRÜYORUZ'

Sivillerin yaşadığı evler bombalanırken çok korktuklarını kaydeden Rahaf, "Siz bunları televizyondan ya da telefonunuzdan seyrediyorsunuz ama birebir tanık olmuyorsunuz. Biz ise bütün bu yıkımı görüyor ve bu korkunç sesleri işitiyoruz" dedi.

Rahaf, İsrail'in, yaşadıkları evi bombaladığı sırada da çok korktuklarını ve tüm mahalle sakinlerinin saldırılardan kaçmak için oraya buraya koşmaya başladığını ve sokaklarda korkunç görüntülere şahit olduklarını dile getirdi.

'İSRAİL HER ŞEYİ MAHVETTİ'

Savaş bitse de artık gidecekleri hiçbir yer kalmadığına işaret eden Rahaf, "İnsanları artık yollara gömüyorlar. İnsanlar nereye gideceğini bilemez oldu. Eskiden normal bir hayat sürüyorduk. Okula gidiyordum, Kur'an-ı Kerim okuma kursuna ve gazetecilik kursuna yazılmıştım ama İsrail her şeyi mahvetti" diye konuştu.

"Kaybettiğimiz şeyleri kim geri getirecek?" diye soran Rahaf, uluslararası toplumun Gazze'de yaşananlara ses çıkarmamasına da tepki gösterdi.

'SAVAŞ BİTSİN ARTIK, İNSANLAR AÇ'

Gazze'nin kuzeyinde insanların açlıktan ve soğuktan öldüğüne değinen Rahaf, "İnsanlar pirinci, hayvan yemlerini ve arpayı öğütüp un yaptı. Artık yiyecekleri bir şey kalmadı. Ne salatalık, ne domates ne de havuç var. Savaş bitsin ve kendi ekip biçtiklerimizi yiyelim istiyoruz. Günde tek öğün yemek yiyoruz. Savaş bitsin artık, insanlar aç. Her şey çok pahalı, insanlar yiyecek satın alamıyor" dedi.

'BİZ İNSANIZ, SADECE BİR HABERDEN İBARET DEĞİLİZ'

İnsanların çadırlarda yaşadığını ve yağmur yağınca çadırların su aldığını kaydeden Rahaf, çok sayıda kişinin soğuktan öldüğünü anlattı.

İslam dünyasının ramazan ayına hazırlandığını hatırlatan Rahaf, şunları söyledi:

"Sizler sebze meyve yiyeceksiniz. Sahur ve iftar yapacaksınız. 'Hangi yemeği yesek' diye düşüneceksiniz. Biz ise açız. Gazze halkının açlıktan öldüğü haberini mi duymayı bekliyorsunuz? Bizler insanız, duygularımız var. Biz insanız sadece bir haberden ibaret değiliz. Tarihin, Gazze halkının açlıktan öldüğünü yazmasını mı bekliyorsunuz? Bize bugün yardım etmeyecekseniz ne zaman edeceksiniz?"

'ŞEHADETTEN KORKMUYORUZ, ACI ÇEKEREK ÖLMEKTEN KORKUYORUZ'

Komşularının evleri bombalandığında, kendilerinin yaşadığı eve bir yaralının getirildiğini ve durumunun ağır olmadığını anlatan Rahaf, ilaç ve hastanelerde tedavi imkanı olmadığı için bu yaralı kişinin ertesi gün vefat ettiğini dile getirdi.

Rahaf, "Birini kaybetmek çok zor. Siz bunu hiç bu şekilde tecrübe etmediniz. Şehit olacağımızdan emin olsak evlerimizden çıkmazdık. Bombalardan ve şehadetten korkmuyoruz. Çünkü şehadet cennetteki en güzel mertebedir. Ama yaralanırsak tedavi olamayacağımız için acı çekerek ölmekten korkuyoruz" dedi.

ÖLÜ SAYISI 30 BİNE DAYANDI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarına ilişkin bilgi verildi. Açıklamada toplam can kaybının 29 bin 606'ya yükseldiği aktarıldı.

Son saldırılarda 123 Filistinlinin yaralanmasıyla toplam yaralı sayısının ise 69 bin 737'ye çıktığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasında hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

NETANYAHU'NUN EVİNİN ÖNÜNDE PROTESTO

Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin aileleri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Hayfa yakınlarındaki Kayserya'da bulunan evinin önünde protesto gösterisi düzenlemişti. Gösteride İsrailli esirlerin bir an önce evlerine dönmelerinin sağlanması için hükümete çağrı yapılmıştı. İsrail polisi, göstericilere müdahale etmişti.