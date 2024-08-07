İsrail'in Heniyye itirafı ABD yönetimini kızdırdı

ABD basını İsrail'in Hamas lideri Heniyye'yi öldürdüğünü itiraf ettiğini yazdı. İddianın sahibi Washington Post, bu itirafın Biden yönetimini öfkelendirdiğine yer verdi.

İran'dan Heniyye açıklaması: Suikastla ilgili kimse gözaltına alınmadı

İran'dan Heniyye açıklaması: Suikastla ilgili kimse gözaltına alınmadı

Hamas lideri Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğraması sonrası bölgede gerilim zirve yaptı. Heniyye'nin yerine Yahya Sinvar geçerken ABD basını çarpıcı bir iddiayı yazdı.

Washington Post'un Beyaz Saray'dan kaynaklara dayandırdığı haberine göre İsrail, Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesinin hemen ardından ABD'yi suikastın arkasında olduğu konusunda bilgilendirdi.

OPERASYONLARDA BİLGİ VERİLMEMESİ KIZDIRDI

Gazeteye göre, Biden yönetimi Haniye'nin öldürülmesi kararına öfkelendi ve bunun Gazze'de ateşkes için aylar süren dikkatli müzakereleri altüst edebileceğinden endişe etti.

Washington Post'a göre ABD, İsrail'in Hizbullah ya da İranlı komutanlara suikast düzenlemek için başka operasyonlar başlatmadan önce kendilerine bilgi vermemesine öfkeli.

GERGİN TELEFON GÖRÜŞMESİ

Gazetenin ismini vermediği İsrailli bir yetkili, Başbakan Benjamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden arasında geçen hafta yapılan telefon görüşmesinin "gergin" geçtiğini doğruladı.