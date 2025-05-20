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İsrail'in katliamı sürüyor! Bu sabahki bombardımanda en az 73 kişi öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İsrail&#039;in katliamı sürüyor! Bu sabahki bombardımanda en az 73 kişi öldü
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne bu sabah düzenlediği bombardımanda 33’ü çocuk, kadın ve yaşlı olmak üzere, en az 73 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik aralıksız saldırıları bir kez daha sivilleri hedef aldı. Bugün düzenlenen hava bombardımanlarında en az 73 Filistinli hayatını, onlarca kişi yaralandı. Gazze Şehri’ndeki bir göçmen sığınağını vuran İsrail savaş uçakları, aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişiyi öldürdü.

BATI ŞERİA'DA GÖZALTILAR DEVAM EDİYOR

İsrail güçleri Batı Şeria’nın Nablus kentindeki Askar al-Qadeem mülteci kampına da baskın düzenledi. Okul öğrencileri, siviller ve gazeteciler göz yaşartıcı gazla hedef alındı. Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın muhabiri Muhammed Aliwi de olayları takip ederken darbedildi.

İsrail'in katliamı sürüyor! Bu sabahki bombardımanda en az 73 kişi öldü - 1. Resim

BM: YARDIM AKIŞI YETERSİZ

Birleşmiş Milletler, bugün sadece 100 yardım kamyonunun Gazze’ye girişine izin verildiğini açıkladı. Buna rağmen sahadaki açlık ve ilaç krizi devam ediyor. UNRWA, Gazze’deki yapıların %92’sinden fazlasının hasar gördüğünü ve bölgenin kıtlık koşulları altında yaşadığını vurguladı.

AB'DEN YAPTIRIM TEHDİDİ

Gazze’deki sivil kayıpların artması üzerine İngiltere, Fransa ve Kanada, İsrail’e yönelik yaptırım tehdidinde bulundu. Üç ülkenin liderleri, Tel Aviv yönetiminin saldırılarını durdurmaması halinde “somut adımlar” atacaklarını duyurdu. Aynı zamanda 22 ülke, İsrail'e Gazze'ye insani yardım girişine izin verme çağrısında bulundu.

MÜZAKERELER ÇIKMAZDA

Öte yandan İsrail'in, Katar'da süren rehine takasına yönelik müzakerelerden çekilmeyi değerlendirdiği bildirildi. Görüşmelere katılan Katar Başbakanı, “Süreç hiçbir yere gitmiyor” diyerek, taraflar arasındaki "temel uçurumu" iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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