İsrailli aktivistlerden Kudüs'ün batısında savaş karşıtı protesto

İsrailli aktivistler, Kudüs'ün batısındaki Paris meydanında Gazze'deki insanlık dramını protesto etti.

Batı Kudüs'te savaş karşıtı İsrailli aktivistler, İsrail ordusunun 6 aydır devam eden saldırıları sebebiyle Gazze Şeridi'nde yaşanan insanlık felaketi ve Filistinlilerin zorla aç bırakılmasını un paketleriyle protesto etti. Protestocular savaşın sonlandırılması ve kalıcı ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

NETANYAHU'NUN KONUTUNUN YAKININDA TOPLANDILAR

Onlarca İsrailli aktivist, Batı Kudüs'te Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konutu yakınlarındaki Paris Meydanı'nda toplandı.

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarını durdurmasını talep eden ve ateşkes sloganları atan göstericiler, Filistinlilerin toplu cezalandırılmasına karşı çıkan pankartlar taşıdı.