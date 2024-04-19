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İsrailli aktivistlerden Kudüs'ün batısında savaş karşıtı protesto

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

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İsrailli aktivistler, Kudüs'ün batısındaki Paris meydanında Gazze'deki insanlık dramını protesto etti.

Batı Kudüs'te savaş karşıtı İsrailli aktivistler, İsrail ordusunun 6 aydır devam eden saldırıları sebebiyle Gazze Şeridi'nde yaşanan insanlık felaketi ve Filistinlilerin zorla aç bırakılmasını un paketleriyle protesto etti. Protestocular savaşın sonlandırılması ve kalıcı ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

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NETANYAHU'NUN KONUTUNUN YAKININDA TOPLANDILAR

Onlarca İsrailli aktivist, Batı Kudüs'te Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konutu yakınlarındaki Paris Meydanı'nda toplandı.

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İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarını durdurmasını talep eden ve ateşkes sloganları atan göstericiler, Filistinlilerin toplu cezalandırılmasına karşı çıkan pankartlar taşıdı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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