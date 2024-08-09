İsrailli askerlerin iğrençliğine BM tepkisi: Hesap vermeliler

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz 9 Ağustos 2024 05:40 - Güncelleme: 9 Ağustos 2024 05:41 - Güncelleme:

Dünya Haberleri

İsrailli askerlerin Filistinlilere yaptığı aşağılık işkence ve tecavüzün görüntüleri mide bulandırdı. UNRWA Komiseri Lazzarini “İnsanlık dışı bu olayı sorumluları mutlaka hesap vermeli” dedi.