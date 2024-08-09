Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İsrailli askerlerin iğrençliğine BM tepkisi: Hesap vermeliler

İsrailli askerlerin iğrençliğine BM tepkisi: Hesap vermeliler

Düzenleyen:
- Güncelleme:
İsrailli askerlerin iğrençliğine BM tepkisi: Hesap vermeliler

Dünya Haberleri

İsrailli askerlerin Filistinlilere yaptığı aşağılık işkence ve tecavüzün görüntüleri mide bulandırdı. UNRWA Komiseri Lazzarini “İnsanlık dışı bu olayı sorumluları mutlaka hesap vermeli” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail’in gözaltı merkezlerindeki aralarında cinsel saldırının da bulunduğu “insanlık dışı” uygulamaların sorumlularının hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Lazzarini, söz konusu uygulamaları “insanlığın en kötü hâli” olarak nitelendirerek “Sorumlular hesap vermeli, mağdurlar adalete kavuşmalı” ifadesini kullandı.

"YÜREK PARÇALAYICI"

İsrailli insan hakları kuruluşu B’Tselem’in hazırladığı “Cehenneme hoş geldiniz: İsrail hapishaneleri işkence kampları ağına dönüştü” başlıklı rapora işaret eden Lazzarini, söz konusu gözaltı merkezlerinde tutulan Filistinlilerin ifadelerinin “yürek parçalayıcı” olduğunu vurguladı.

Lazzarini, bu raporda “Filistin halkına karşı sistematik ve kasıtlı bir insanlıktan çıkarma ve işkence politikasının anlatıldığını” ifade etti.

Düzenleyen:  - Dünya
Harris’ten, İsrail’e silah ambargosu için yeşil ışık
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Harris’ten, İsrail’e silah ambargosu için yeşil ışık - DünyaHarris’ten İsrail’e ambargo tehdidiABD'li elçi Flake'den veda mesajları: Türkiye ile daima müttefik kalacağız - DünyaABD'li elçi Flake: Türkiye ile daima müttefik kalacağızSGK uyardı: O mesaja itibar etmeyin! - DünyaSGK uyardı: O mesaja itibar etmeyin!Trump rakibi Harris'e meydan okudu! Canlı yayında tartışacaklar - DünyaTrump rakibi Harris'e meydan okudu!Maymun çiçeği yayılıyor! O ülkede acil durum ilan edilecek - DünyaO ülkede acil durum ilan edilecekİran'ın tehditleri Netanyahu ve kabinesini 'acil' kodlu toplantıyla 'çukur'a gönderdi - Dünyaİran korkusu 'çukur'a yolladı!
Sonraki Haber Yükleniyor...