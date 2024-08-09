İsrailli askerlerin iğrençliğine BM tepkisi: Hesap vermeliler
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İsrailli askerlerin Filistinlilere yaptığı aşağılık işkence ve tecavüzün görüntüleri mide bulandırdı. UNRWA Komiseri Lazzarini “İnsanlık dışı bu olayı sorumluları mutlaka hesap vermeli” dedi.
Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail’in gözaltı merkezlerindeki aralarında cinsel saldırının da bulunduğu “insanlık dışı” uygulamaların sorumlularının hesap vermesi gerektiğini belirtti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Lazzarini, söz konusu uygulamaları “insanlığın en kötü hâli” olarak nitelendirerek “Sorumlular hesap vermeli, mağdurlar adalete kavuşmalı” ifadesini kullandı.
"YÜREK PARÇALAYICI"
İsrailli insan hakları kuruluşu B’Tselem’in hazırladığı “Cehenneme hoş geldiniz: İsrail hapishaneleri işkence kampları ağına dönüştü” başlıklı rapora işaret eden Lazzarini, söz konusu gözaltı merkezlerinde tutulan Filistinlilerin ifadelerinin “yürek parçalayıcı” olduğunu vurguladı.
Lazzarini, bu raporda “Filistin halkına karşı sistematik ve kasıtlı bir insanlıktan çıkarma ve işkence politikasının anlatıldığını” ifade etti.