İsrailli Bakan açık açık duyurdu! Bugün de saldıracaklar

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'ın başkenti Tahran'da stratejik hedeflere bugün önemli saldırılar düzenleyeceklerini söyledi. Katz, 10'un üzerinde nükleer hedefi yok edeceklerini öne sürerken, konuşmasında ABD'ye övgüler düzdü. "ABD harika bir dost" diyen Katz, "Şu anda bazı saldırılara karşı savunmamızda bize yardımcı oluyorlar, bunun için onlara teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'dan bu sabah atılan balistik füzelerin isabet ettiği Herzliya kentindeki bölgeye yaptığı ziyarette basın mensuplarına konuştu.

İran’ın başkentinin "yakında yok edilecek nükleer tesislerle dolu olduğunu" iddia eden Katz, İsrail savaş uçaklarının bugün Tahran'da "çok önemli, stratejik, rejime ait hedeflere ve altyapıya” saldıracağını duyurdu.

10'UN ÜZERİNDE NÜKLEER HEDEF

Bakan Katz, İsrail Hava Kuvvetlerinin Tahran’da hava üstünlüğünü ele geçirdiğini savunarak başkentteki 10'un üzerinde nükleer hedefi yok edeceklerini öne sürdü.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz

"ABD HARİKA BİR DOST"

Kum eyaletinde bir dağın derinliklerine kurulan Fordo Nükleer Tesisi'ne saldırı konusunun "kesinlikle ele alınacağını" belirten Katz, ABD'nin 13 Haziran'da başlattıkları saldırılara katılıp katılmayacağı konusunda ise "ABD harika bir dost, şu anda bazı saldırılara karşı savunmamızda bize yardımcı oluyor, bunun için onlara teşekkür ediyoruz. ABD Başkanı'nın kararları ABD'nin kararlarıdır ve her türlü karara saygı duyacağız." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.