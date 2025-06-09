İsrailli bakandan skandal Madleen açıklaması! 7 Ekim'e gönderme yaptı: Videoları izletin
Gazze'ye insani yardım taşıyan Madleen gemisi, İsrail ordusu tarafından ele geçirilerek aralarında Türk aktivist Şuayb Ordu'nun da bulunduğu 12 aktivist tutuklandı ve gemiyle iletişim kesildi. Siyonist rejimin İsrail Savunma Bakanı Yoav Katz, konuyla ilgili sosyal medya hesabından skandal açıklamalarda bulundu. Katz, 7 Ekim'e gönderme yaparak, "Videoları izleyin" dedi.
Gazze’ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Madleen adlı gemide, aralarında Türk aktivist Şuayb Ordu'nun da bulunduğu 12 insan hakları savunucusu bulunuyor. İsrail ordusu, dün gece gemiye müdahale etti.
Müdahale sonrası Madleen ile dış dünya arasındaki iletişim tamamen koptu. 12 aktivist İşgalci İsrail askerleri tarafından "tutuklandı".
"7 EKİM GÖRÜNTÜLERİNİ İZLETİN"
Siyonist rejiminin Savunma Bakanı Katz, olaya ilişkin skandal ifadelerin bulunduğu bir X paylaşımı yaptı.
Katz, X paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Madleen filosunun ablukayı delerek Gazze kıyılarına ulaşmasını engellemek amacıyla İsrail ordusunun hızlı ve güvenli şekilde gemiye el koymasını memnuniyetle karşılıyorum.
Yolcular Aşdod Limanı’na vardığında, 7 Ekim olayını gösteren görüntülerin izletilmesi talimatını verdim.
Antisemitik Greta ve Hamas destekçisi arkadaşlarının, destekledikleri terör örgütü Hamas’ın kim olduğunu, kadınlara, yaşlılara ve çocuklara karşı işledikleri vahşeti açıkça görmeleri gerekir. İsrail’in neye karşı savaştığını ve kendini neye karşı savunduğunu bilmeleri şarttır.
İsrail ordusu, tüm ahlaki meşruiyetiyle Hamas katillerine karşı savaşını sürdürecek; tüm rehineler serbest bırakılana ve İsrail'in güvenliği sağlanana kadar bu mücadele devam edecektir.