İsrailli bakandan skandal Madleen açıklaması! 7 Ekim'e gönderme yaptı: Videoları izletin

Gazze’ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Madleen adlı gemide, aralarında Türk aktivist Şuayb Ordu'nun da bulunduğu 12 insan hakları savunucusu bulunuyor. İsrail ordusu, dün gece gemiye müdahale etti.

İsrail Madleen'i işgal etti! Yardım gemisine el konuldu, tüm aktivistler kaçırıldı

Müdahale sonrası Madleen ile dış dünya arasındaki iletişim tamamen koptu. 12 aktivist İşgalci İsrail askerleri tarafından "tutuklandı".

Siyonist rejiminin Savunma Bakanı Katz, olaya ilişkin skandal ifadelerin bulunduğu bir X paylaşımı yaptı.

Katz, X paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Madleen filosunun ablukayı delerek Gazze kıyılarına ulaşmasını engellemek amacıyla İsrail ordusunun hızlı ve güvenli şekilde gemiye el koymasını memnuniyetle karşılıyorum.

Yolcular Aşdod Limanı’na vardığında, 7 Ekim olayını gösteren görüntülerin izletilmesi talimatını verdim.

Antisemitik Greta ve Hamas destekçisi arkadaşlarının, destekledikleri terör örgütü Hamas’ın kim olduğunu, kadınlara, yaşlılara ve çocuklara karşı işledikleri vahşeti açıkça görmeleri gerekir. İsrail’in neye karşı savaştığını ve kendini neye karşı savunduğunu bilmeleri şarttır.

İsrail ordusu, tüm ahlaki meşruiyetiyle Hamas katillerine karşı savaşını sürdürecek; tüm rehineler serbest bırakılana ve İsrail'in güvenliği sağlanana kadar bu mücadele devam edecektir.