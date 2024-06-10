İşte Gazze için Amerika'nın yeni planı! Bu kez tampon bölge yok

AFP, ABD'nin BM'ye Gazze için sunduğu yeni taslağın detaylarını yazdı. Yeni taslakta en dikkat çeken ise 'tampon bölge' kurulmasına karşı çıkan ifadelerin yer alması oldu.

İsrail, 7 Ekim'den beri Gazze'ye saldırılarına devam ederken diplomasi de savaşın sona ermesi için uluslararası arenada bazı adımlar atıyor. Bu adımlardan en sonuncusu ise ABD'den geleceği yönünde. Her fırsatta İsrail'e destek açıklamaları yapan Joe Biden'ın başında olduğu ABD, iki hamle için kolları sıvadı.

AFP'nin haberine göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) çok hassas bir oylama gerçekleşecek. ABD'nin Gazze'de ateşkes için baskıyı artırdığını bildiren AFP, BMGK'ya Washington tarafından sunulan yeni taslağa dair detayları aktardı.

WASHINGTON KENDİ TASARISINI OYLAMAYA SUNACAK

ABD'nin BM sözcüsü Nate Evans, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beşi daimi 15 üyesinden ateşkes fırsatının kaçmasına izin vermemelerini istedi. Washington, geride kalan sekiz ayda birçok kez savaşı durduracak BMGK kararını veto etti ve şimdi kendi tasarısını oylamaya sunacak.

DİKKAT ÇEKEN 'TAMPON BÖLGE' AYRINTISI

ABD'nin gündeme getirdiği yeni teklifte öncekilerden farklı olarak İsrail'in ateşkesi 'çoktan' kabul ettiği daha açık bir ifadeyle yer alırken, asıl sürpriz Gazze'nin çevresine bir tampon bölge kurulmasına karşı çıkan bir ifadenin bulunmaması. İsrail'in aylardır ısrarcı olduğu tampon bölgeden geri adım atması üzerine, Washington'ın söz konusu maddeye taslakta yer vermediği belirtiliyor.

Mevcut öneride Gazze topraklarını ya da nüfusunu değiştirecek her türlü girişimi reddeden bir madde var. Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas'tan Joe Biden'ın ilan ettiği üç aşamalı ateşkes planını kabul etmesini isteyen taslakta, derhal ve tam bir ateşkes ifadesi göze çarpıyor.

Yanı sıra rehinelerin serbest bırakılması ve İsrail hapishanelerinde tutulan mahkumların özgürlüğüne kavuşması da taslakta yer alıyor. Taslak, İsrail işgal birliklerinin Gazze'deki şehirlerden çekilmesini de içeriyor.

GÖZLER RUSYA VE CEZAYİR'DE

AFP, veto yetkisi olan daimi üye Rusya ile Arap dünyasının temsilcisi Cezayir'in ABD planına dair çekinceleri olduğunu kaydetti. Washington'dan bildiren Al Jazeera muhabiri Shihab Rattansi de, ABD'nin gündeme getirdiği taslağın halen kalıcı ve kesin bir ateşkes sağlamadığını, BMGK üyelerinin endişe duyduğunu aktardı. Rattansi'ye göre, özellikle ABD'nin çatışmanın sona erdirilmesinde tam kontrol sahibi olması özellikle istenmiyor.

ORTA DOĞU'DA SEKİZİNCİ TUR

7 Ekim'de başlayan savaşta yedi kez Orta Doğu turuna çıkan ABD Dışişleri Antony Blinken, bir kez daha bölge ülkelerini gezecek. Blinken'ın sekizinci Orta Doğu turu Mısır'dan başlayacak. Kahire'nin ardından İsrail, Ürdün ve Katar'a uçacak ABD'nin bir numaralı diplomatının, ateşkes ve rehine takası anlaşması için baskı yapması bekleniyor.

Mevcut tabloda Hamas kalıcı ateşkesin yanı sıra İsrail işgal ordusunun Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini istiyor, Tel Aviv ise bu talepleri reddediyor. İsrail'deki savaş kabinesinin üyesi Benny Gantz Pazar akşamı istifa ettiğini duyurdu, AFP söz konusu hamlenin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu üzerinde büyük bir siyasi darbe olduğunu belirtti.