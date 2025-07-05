İsveç’te Rus temsilciliğine İHA saldırısı! Büyükelçilik alarma geçti

İsveç’te Rusya büyükelçiliği bir kez daha hedef alındı! Boya dolu torba atan bir drone saldırısı sonrası temsilcilik alarm durumuna geçti, Moskova’dan “personelimizin güvenliği tehlikede” çıkışı geldi.

İsveç'teki Rusya Ticaret Temsilciliği bir kez daha insansız hava aracı (İHA) saldırısına hedef oldu. Rusya Büyükelçiliği Basın Servisi, bir drone'un temsilciliğin arazisine boya dolu bir torba bıraktığını duyurdu.

SALDIRILAR BİR YILDAN FAZLA SÜREDİR DEVAM EDİYOR

Diplomatik misyon, bu tür saldırıların bir yıldan uzun süredir sürdüğünü belirtti. Son saldırının 17 Haziran'da gerçekleştiği hatırlatıldı. Büyükelçilikten yapılan açıklamada, İsveç polisi ve Dışişleri Bakanlığı'na defalarca başvuruda bulunulduğu ancak sonuç alınamadığı vurgulandı.

Açıklamada, "Gördüğümüz kadarıyla hala bir sonuç yok. Meşru bir soru ortaya çıkıyor: İsveç makamları bu olayları soruşturamıyor ya da soruşturmak ve diplomatik misyonların korunmasını sağlamak istemiyor mu?" ifadelerine yer verildi.

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"ÇALIŞANLARIN GÜVENLİĞİ TEHLİKEDE"

Rusya Büyükelçiliği, tüm İHA saldırılarının kapsamlı biçimde soruşturulmasını ve sorumluların tespit edilmesini talep etti. Diplomatik misyon, bu tür saldırıların çalışanların güvenliğini tehlikeye attığını ve temsilciliğin mülklerine zarar verdiğini vurguladı.

Bir önceki saldırıda, 17 Haziran'da bir drone'un ticaret misyonunun girişinin önüne boya dolu bir torba bıraktığı bilgisi paylaşıldı.

"RUS DİPLOMATLARA PSİKOLOJİK BASKI UYGULANIYOR"

Rusya'nın İsveç Büyükelçisi Sergey Belyaev de ülkedeki Rus diplomatik misyonuna yönelik psikolojik baskıya dikkat çekti. Belyaev, İsveçli kolluk kuvvetlerinin izniyle büyükelçilik yakınlarında düzenli olarak Rusya karşıtı eylemler ve mitingler yapıldığını ifade etti.