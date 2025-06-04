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İtalya'da üniversite kampüsünde yangın! Alevler giderek yayılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İtalya’nın Viterbo kentinde bulunan Tuscia Üniversitesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, üniversite yerleşkesinin bazı bölümlerini etkisi altına aldı.

İtalya'nın Viterbo kentindeki Tuscia Üniversitesi'nde sabah saatlerinde yangın çıktı. Ulusal basında çıkan haberlere göre, başkent Roma'nın 80 kilometre kuzeyindeki Viterbo kentindeki Tuscia Üniversitesinin Ziraat Fakültesi'nde yerel saatle 10.00 sularında çıkan yangında, çatının tamamını kısa sürede alevler sardı.

Yangın nedeniyle Viterbo'ya, Roma'dan da itfaiye ekipleri sevk edildi.

BİNALAR TAHLİYE EDİLDİ

Üniversitenin de içinde bulunduğu geniş çaplı alanda güvenlik koridoru oluşturulurken bu alanın içinde kalan binalardaki kişiler tahliye edildi. Viterbo Belediyesi, yoğun duman sebebiyle yerel halkı evlerinin camlarını kapalı tutmaya çağırdı.

İtalya'da üniversite kampüsünde yangın! Alevler giderek yayılıyor - 1. Resim

Üniversite yönetimi, bugün ve yarın için ders ve sınavların tamamen durdurulduğunu bildirdi. Bazı haberlerde, yangının, tadilat çalışmalarının yapıldığı C bloktaki katran kaplama rulolarından çıkmış olabileceği belirtildi.

Söndürme çalışmalarının devam ettiği yangın nedeniyle şu ana kadar can kaybı ya da yaralanan olmadığı ancak yoğun dumandan etkilenenlerin bulunduğu ifade edildi.

Bu arada, basında yer alan haberlerde 1 işçinin yangın sırasında kaybolduğu belirtilse de bu işçiye daha sonra sağ ulaşıldığı kaydedildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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