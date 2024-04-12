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İtalya'daki faciada kayıp son işçilerin de cesetleri bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İtalya'da 3 gün önce meydana gelen hidroelektrik santrali faciasında kayıp olarak aranan son işçilerin de cansız bedenlerine ulaşıldı. Böylelikle patlamadaki ölü sayısı toplam 7 oldu.

İtalya’da Suviana Gölü'ndeki Bargi hidroelektrik santralinde yeraltında 9 Nisan'da meydana gelen patlama sonrası kayıp işçileri arama çalışmalarında sona gelindi.

İtalya'daki faciada kayıp son işçilerin de cesetleri bulundu - 1. Resim

İtfaiyeden yapılan açıklamada kayıp durumdaki son işçilerin de cansız bedenine ulaşıldığı, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiği belirtildi.

İtalya'daki faciada kayıp son işçilerin de cesetleri bulundu - 2. Resim

CESETLERİ 40 METREDEN ÇIKARILDI

Cansız bedenlerin santralin suyun altındaki bölümünde yaklaşık 40 metre derinlikten çıkarıldığı aktarıldı.

İtalya'daki faciada kayıp son işçilerin de cesetleri bulundu - 3. Resim

Enerji firması Enel'e ait, Suviana Gölü kıyısında yer alan Bargi hidroelektrik santralinde önce yangın çıkmış, daha sonra patlama meydana gelmişti.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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