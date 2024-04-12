İtalya'daki faciada kayıp son işçilerin de cesetleri bulundu
Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İtalya'da 3 gün önce meydana gelen hidroelektrik santrali faciasında kayıp olarak aranan son işçilerin de cansız bedenlerine ulaşıldı. Böylelikle patlamadaki ölü sayısı toplam 7 oldu.
İtalya’da Suviana Gölü'ndeki Bargi hidroelektrik santralinde yeraltında 9 Nisan'da meydana gelen patlama sonrası kayıp işçileri arama çalışmalarında sona gelindi.
İtfaiyeden yapılan açıklamada kayıp durumdaki son işçilerin de cansız bedenine ulaşıldığı, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiği belirtildi.
CESETLERİ 40 METREDEN ÇIKARILDI
Cansız bedenlerin santralin suyun altındaki bölümünde yaklaşık 40 metre derinlikten çıkarıldığı aktarıldı.
Enerji firması Enel'e ait, Suviana Gölü kıyısında yer alan Bargi hidroelektrik santralinde önce yangın çıkmış, daha sonra patlama meydana gelmişti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı