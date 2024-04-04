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Japonya'da liselilerin futbol maçı sırasında saha kenarına yıldırım düştü: 16 öğrenci yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Japonya&#039;da liselilerin futbol maçı sırasında saha kenarına yıldırım düştü: 16 öğrenci yaralandı

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Japonya'da liselilerin futbol maçında saha kenarına yıldırım isabet etti. 2'si ağır 16 kişi yaralandı.

Japonya'nın Miyazaki eyaletindeki Oyodo Gakuen Hosho Lisesi'nin futbol sahasında oynanan maçta yıldırım düştü.

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, Hosho Lisesi ile Kamoto Lisesi arasındaki hazırlık maçında saha kenarına isabet eden yıldırım nedeniyle 2'si ağır 16 kişi yaralandı.

Miyazaki İtfaiyesi, ihbar üzerine bölgeye sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Devlet televizyonu NHK, kent polisinin yaralananlardan ikisinin ani kalp durması nedeniyle sağlık durumlarının ciddi olduğunu bildirdi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), sıcak ve nemli havanın alçak basınca yol açtığını, yağmur bulutlarının kümelenmesi sonucu yıldırım düşmesi için ideal koşulların oluştuğunu açıkladı.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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