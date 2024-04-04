Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Dünya > Japonya'da büyük deprem! Birçok eyalette hissedildi, işte ilk veriler

Japonya'da büyük deprem! Birçok eyalette hissedildi, işte ilk veriler

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Japonya&#039;da büyük deprem! Birçok eyalette hissedildi, işte ilk veriler

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dünya beşik gibi sallanıyor. Dün Tayvan'da meydana gelen 7,4 ve 6,4 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından bugün de Japonya sallandı. Şiddetli deprem 5 eyalette hissedildi. İşte bölgede son durum...

Dün Tayvan’da 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıdan 20 dakika sonra 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. 9 kişinin öldüğü yüzlerce kişinin de yaralandığı depremlerin ardından tsunami uyarısı yapılmış, Japonya da alarma geçmişti. Son deprem haberi az önce geldi bu defa Japonya sallandı. 

JAPONYA'DA 6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Japonya Meteoroloji Ajansının (JMA) açıklamasına göre ülkenin kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaleti açıklarında yerel saatle 12.16'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem, 40 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Sarsıntının Fukuşima geneli, Pasifik Okyanusu kıyısındaki İwate, Miyagi, İbaraki, Çiba eyaletleri ile başkent Tokyo'da hissedildiği bildirildi.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Almanya'yı 'şakamız yok' diyerek tehdit ettiler: 20 bin fil göndeririz - DünyaAlmanya'yı 'şakamız yok' diyerek tehdit ettiler!İşgal güçleri El-Megazi Mülteci Kampını bombaladı, ölü ve yaralılar var - Dünyaİşgal güçleri El-Megazi Mülteci Kampına bomba yağdırdıRusya'dan Fransa'ya uyarı: Ukrayna'ya asker göndermeyin - DünyaRusya'dan Fransa'ya uyarı: Ukrayna'ya asker göndermeyinYoutube, Hindistan seçimlere giderken dezenformasyona izin verdi - DünyaYoutube, Hindistan seçimlere giderken dezenformasyona izin verdiUkrayna, asker açığını kapatmak için zorunlu askerlik yaşını 25'e düşürdü - DünyaUkrayna, asker açığını kapatmak için zorunlu askerlik yaşını 25'e düşürdüİsviçre, göçü sınırlandırmak için referanduma gidecek - Dünyaİsviçre, göçü sınırlandırmak için referanduma gidecekBM, Gazze'ye yardımları askıya aldı - DünyaBM, Gazze'ye yardımları askıya aldıİsrail'den erken seçim sesleri yükseliyor - Dünyaİsrail'den erken seçim sesleri yükseliyorTrump, ABD'de yasadışı olarak bulunan göçmenlere "hayvan” dedi - DünyaTrump, ABD'de yasadışı olarak bulunan göçmenlere "hayvan” dediİngiltere'de 10 milyon insan hastane randevusu bekliyor - Dünyaİngiltere'de 10 milyon insan hastane randevusu bekliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...