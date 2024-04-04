Japonya'da büyük deprem! Birçok eyalette hissedildi, işte ilk veriler
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Dünya beşik gibi sallanıyor. Dün Tayvan'da meydana gelen 7,4 ve 6,4 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından bugün de Japonya sallandı. Şiddetli deprem 5 eyalette hissedildi. İşte bölgede son durum...
Dün Tayvan’da 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıdan 20 dakika sonra 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. 9 kişinin öldüğü yüzlerce kişinin de yaralandığı depremlerin ardından tsunami uyarısı yapılmış, Japonya da alarma geçmişti. Son deprem haberi az önce geldi bu defa Japonya sallandı.
JAPONYA'DA 6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Japonya Meteoroloji Ajansının (JMA) açıklamasına göre ülkenin kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaleti açıklarında yerel saatle 12.16'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem, 40 kilometre derinlikte kaydedildi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Sarsıntının Fukuşima geneli, Pasifik Okyanusu kıyısındaki İwate, Miyagi, İbaraki, Çiba eyaletleri ile başkent Tokyo'da hissedildiği bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı