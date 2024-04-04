Japonya'da büyük deprem! Birçok eyalette hissedildi, işte ilk veriler

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı 4 Nisan 2024 07:06 - Güncelleme: 4 Nisan 2024 07:13 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Dünya beşik gibi sallanıyor. Dün Tayvan'da meydana gelen 7,4 ve 6,4 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından bugün de Japonya sallandı. Şiddetli deprem 5 eyalette hissedildi. İşte bölgede son durum...