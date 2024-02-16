Joe Biden Rus muhalif lider Navalny'nin ölümünden Putin'i sorumlu tuttu

Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin cezaevinde ölümüne ilişkin ABD Başkanı Joe Biden'den ilk açıklama geldi. Biden, Navalny'nin ölümünden Putin'i sorumlu tuttu. Biden, "Putin ve katillerinin neden olduğuna şüphe yok" dedi.

Rus muhalif lider Alexei Navalny bugün Rusya'da 2021'den bu yana tutuklu olduğu cezaevinde hayatını kaybetti. Putin'e karşı en büyük muhalefeti yapan Navalny'nin ölümü dünya gündemine bomba gibi düştü. Konuyla ilgili olarak ABD Başkanı Joe Biden'den ilk açıklama geldi. Biden, Navalny'nin ölümünden Putin'i sorumlu tuttu.

BIDEN: PUTİN'E KARŞI CESURCA DURDU

Joe Biden, Navalny'nin ölümünün ardından Beyaz Saray'dan açıklamada bulundu. Biden Navalny'nin Putin rejiminin şiddetine cesurca karşı durduğunu, bunun için hapsedildiğini, zehirlendiğini ve bunların hiçbirinin onu durdurmadığını söyledi.

İSTESE GERİ DÖNMEZDİ

Rus muhalif liderin zehirlendikten sonra yurtdışında sürgünde yaşayabileceğini söyleyen Biden, Rusya'ya ülkesi için geri dönen Navalny'nin cesaretini övdü. Putin'in olmadığı kadar cesur olduğunu sözlerine ekleyen Biden, Rusya'nın "uğruna savaşmaya değer" bir ülke olduğunu belirtti.

ÖLÜMÜNDEN PUTİN VE KATİLLERİ SORUMLU

Biden, "Haberlere hem şaşırmadım hem de öfkelendim. Putin ve katillerinin neden olduğuna şüphe yok" ifadelerini kullandı.

Biden, Moskova'ya bugüne kadar çok sayıda yaptırım getirdiklerine ve Navalnıy'ın ölümü bağlamında yeni yaptırımlar olabileceğine dikkati çekti.

UKRAYNA'YA YARDIMLAR DAHA DA ÖNEMLİ HALE GELDİ

Biden, Navalny'nin ölümünün Ukrayna'ya yapılacak 95 milyar dolarlık yeni yardım paketinin daha da önemli kıldığını vurguladı. Cumhuriyetçileri Rusya ile savaşı sırasında Ukrayna'ya yardım etmek için daha fazlasını yapmaya çağıran Biden, "Bu kritik anda Ukrayna'yı desteklemedeki başarısızlık asla unutulmayacak. Şimdi yardım etmeliyiz." dedi.

PUTİN'İN GADDARLIĞININ İŞARETİ

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın Rusya'daki cezaevinde ölümüne ilişkin konouştu. Navalnıy'ın ölümünü "korkunç bir haber" olarak nitelendiren Harris, "Eğer bu doğrulanırsa (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in gaddarlığının bir başka işareti olacak." dedi.

NE OLMUŞTU?

Rusya'da tutuklu olan ve geçtiğimiz aralık ayında 20 gün boyunca haber alınamayan muhalif avukat Alexei Navalny'nin Kuzey Kutbu'na yakın Yamal Yarımadası'ndaki bir hapishanede olduğu açıklanmıştı. Navalny, resmi sosyal medya hesabından Kuzey Kutup Dairesi'nin içinde yaşadığını belirterek kendisini Noel Baba'ya benzetmişti.

Navalny, 6 Aralık'ta tutuklu bulunduğu Rusya'da başka bir hapishaneye gönderilmiş ve avukatları Rus muhalifin yerini bilmediklerini açıklamıştı. Navalny, yaptığı açıklamada başka bir hapishaneye naklinin 20 gün sürdüğünü belirterek "Artık Kuzey Kutup Dairesi'nin içinde yaşıyorum. Yamal'daki Kharp köyünde. En yakın kasabanın güzel adı Labytnangi'dir" demişti.

2021'DEN BU YANA TUTUKLU

2021'den bu yana cezaevinde tutulan Navalny'ye, "aşırılık yanlısı örgüt kurmak, finanse etmek ve eylemde bulunmak" suçlamasıyla 19 yıl daha hapis cezası verilmişti. Navalny, söz konusu suçlamaları reddediyordu.

Navalny'nin sevk edildiği ceza kolonisi, başkent Moskova'nın yaklaşık 1900 kilometre kuzeydoğusunda bulunuyordu. Bu tür hapishaneler Rusya'nın 'en tehlikeli' suçlularına ayrılıyor.

Navalny, Putin'in en önemli rakiplerinden biri olarak görülüyordu.