Rus muhalif lider Navalny cezaevinde hayatını kaybetti

Rusya Federal Cezaevi Servisi, tutuklu Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Navalny'nin basın temsilcisi Yarmysh ve eski yardımcısı Volkov, Navalny'nin ölümünü teyit edemediklerini söyledi. Rusya Soruşturma Komitesi ise Navalny'nin ölümüyle ilgili adli inceleme başlatıldığını açıkladı.

Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi Federal Cezaevi Servisi, internet sitesinde yayınladığı açıklamada, Navalny'nin bugün yürüyüş yaptıktan sonra kendini iyi hissetmediği ve neredeyse anında bilincini kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada, sağlık personelinin çağrıldığı ama müdahalelere rağmen Navalny'nin kurtarılamadığı belirtildi. Ölüm nedeninin tespit edilmeye çalışıldığı belirtildi.

KREMLİN: ÖLÜM SEBEBİ HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ DEĞİLİZ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Navalny'nin ölümü sonrası yaptığı açıklamada hapishane servisinin Navalny'nin ölümüyle ilgili tüm kontrolleri yaptığını söyledi. "Navalny'nin ölüm sebebi hakkında bilgi sahibi değiliz" diyen Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Navalny'nin ölümü hakkında bilgilendirildiğini aktardı.

NAVALNY'NİN BASIN TEMSİLCİSİNDEN AÇIKLAMA

Navalny'nin basın temsilcisi Kira Yarmysh, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Navalny'nin ölümünü teyit edemediğini söyledi. Yarmysh, Navalny'nin avukatının tutulduğu hapishanenin olduğu bölgeye doğru yola çıktığını belirtti.

Navalny'nin eski yardımcısı Leonid Volkov da Navalny'nin ekibinin ölümünü teyit edemediğini yazdı. Volkov da Navalny'nin avukatının kaldığı ceza kolonisinin olduğu Kharp'a doğru yola çıktığını ifade etti.

RUSYA SORUŞTURMA KOMİTESİ: İNCELEME BAŞLATILDI

TASS haber ajansı ise resmi hapishane gözlemcilerine dayandırdığı haberinde, Navalny'nin 'sağlık problemlerinden şikayet etmediğini' aktardı. Rusya Soruşturma Komitesi, Navalny'nin ölümüyle ilgili adli inceleme başlatıldığını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Rusya'da tutuklu olan ve geçtiğimiz aralık ayında 20 gün boyunca haber alınamayan muhalif avukat Alexei Navalny'nin Kuzey Kutbu'na yakın Yamal Yarımadası'ndaki bir hapishanede olduğu açıklanmıştı. Navalny, resmi sosyal medya hesabından Kuzey Kutup Dairesi'nin içinde yaşadığını belirterek kendisini Noel Baba'ya benzetmişti.

Navalny, 6 Aralık'ta tutuklu bulunduğu Rusya'da başka bir hapishaneye gönderilmiş ve avukatları Rus muhalifin yerini bilmediklerini açıklamıştı. Navalny, yaptığı açıklamada başka bir hapishaneye naklinin 20 gün sürdüğünü belirterek "Artık Kuzey Kutup Dairesi'nin içinde yaşıyorum. Yamal'daki Kharp köyünde. En yakın kasabanın güzel adı Labytnangi'dir" demişti.

2021'DEN BU YANA TUTUKLU

2021'den bu yana cezaevinde tutulan Navalny'ye, "aşırılık yanlısı örgüt kurmak, finanse etmek ve eylemde bulunmak" suçlamasıyla 19 yıl daha hapis cezası verilmişti. Navalny, söz konusu suçlamaları reddediyordu.

Navalny'nin sevk edildiği ceza kolonisi, başkent Moskova'nın yaklaşık 1900 kilometre kuzeydoğusunda bulunuyordu. Bu tür hapishaneler Rusya'nın 'en tehlikeli' suçlularına ayrılıyor.

Navalny, Putin'in en önemli rakiplerinden biri olarak görülüyordu.