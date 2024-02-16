Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Dünya > Rus muhalif lider Navalny cezaevinde hayatını kaybetti

    Rus muhalif lider Navalny cezaevinde hayatını kaybetti

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Rusya, Alexei Navalny, Haber

    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Rusya Federal Cezaevi Servisi, tutuklu Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Navalny'nin basın temsilcisi Yarmysh ve eski yardımcısı Volkov, Navalny'nin ölümünü teyit edemediklerini söyledi. Rusya Soruşturma Komitesi ise Navalny'nin ölümüyle ilgili adli inceleme başlatıldığını açıkladı. 

    Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi Federal Cezaevi Servisi, internet sitesinde yayınladığı açıklamada, Navalny'nin bugün yürüyüş yaptıktan sonra kendini iyi hissetmediği ve neredeyse anında bilincini kaybettiği aktarıldı.

    Açıklamada, sağlık personelinin çağrıldığı ama müdahalelere rağmen Navalny'nin kurtarılamadığı belirtildi. Ölüm nedeninin tespit edilmeye çalışıldığı belirtildi.

    KREMLİN: ÖLÜM SEBEBİ HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ DEĞİLİZ

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Navalny'nin ölümü sonrası yaptığı açıklamada hapishane servisinin Navalny'nin ölümüyle ilgili tüm kontrolleri yaptığını söyledi. "Navalny'nin ölüm sebebi hakkında bilgi sahibi değiliz" diyen Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Navalny'nin ölümü hakkında bilgilendirildiğini aktardı.

    NAVALNY'NİN BASIN TEMSİLCİSİNDEN AÇIKLAMA

    Navalny'nin basın temsilcisi Kira Yarmysh, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Navalny'nin ölümünü teyit edemediğini söyledi. Yarmysh, Navalny'nin avukatının tutulduğu hapishanenin olduğu bölgeye doğru yola çıktığını belirtti. 

    Navalny'nin eski yardımcısı Leonid Volkov da Navalny'nin ekibinin ölümünü teyit edemediğini yazdı. Volkov da Navalny'nin avukatının kaldığı ceza kolonisinin olduğu Kharp'a doğru yola çıktığını ifade etti. 

    RUSYA SORUŞTURMA KOMİTESİ: İNCELEME BAŞLATILDI

    TASS haber ajansı ise resmi hapishane gözlemcilerine dayandırdığı haberinde, Navalny'nin 'sağlık problemlerinden şikayet etmediğini' aktardı. Rusya Soruşturma Komitesi, Navalny'nin ölümüyle ilgili adli inceleme başlatıldığını açıkladı. 

    NE OLMUŞTU?

    Rusya'da tutuklu olan ve geçtiğimiz aralık ayında 20 gün boyunca haber alınamayan muhalif avukat Alexei Navalny'nin Kuzey Kutbu'na yakın Yamal Yarımadası'ndaki bir hapishanede olduğu açıklanmıştı. Navalny, resmi sosyal medya hesabından Kuzey Kutup Dairesi'nin içinde yaşadığını belirterek kendisini Noel Baba'ya benzetmişti.

    Navalny, 6 Aralık'ta tutuklu bulunduğu Rusya'da başka bir hapishaneye gönderilmiş ve avukatları Rus muhalifin yerini bilmediklerini açıklamıştı.  Navalny, yaptığı açıklamada başka bir hapishaneye naklinin 20 gün sürdüğünü belirterek "Artık Kuzey Kutup Dairesi'nin içinde yaşıyorum. Yamal'daki Kharp köyünde. En yakın kasabanın güzel adı Labytnangi'dir" demişti.

    2021'DEN BU YANA TUTUKLU

    2021'den bu yana cezaevinde tutulan Navalny'ye, "aşırılık yanlısı örgüt kurmak, finanse etmek ve eylemde bulunmak" suçlamasıyla 19 yıl daha hapis cezası verilmişti. Navalny, söz konusu suçlamaları reddediyordu. 

    Navalny'nin sevk edildiği ceza kolonisi, başkent Moskova'nın yaklaşık 1900 kilometre kuzeydoğusunda bulunuyordu. Bu tür hapishaneler Rusya'nın 'en tehlikeli' suçlularına ayrılıyor.

    Navalny, Putin'in en önemli rakiplerinden biri olarak görülüyordu.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Olası kara operasyonu harekete geçirdi! Mısır'dan Gazze sınırına 'tampon bölge' - DünyaMısır'dan Gazze sınırına 'tampon bölge'Venezuela ve ABD arasında uçak krizi: Maduro, Arjantin'i de işaret ederek iki ülkeyi hırsızlıkla suçladı - DünyaMaduro, iki ülkeyi hırsızlıkla suçladıNetanyahu dünyaya meydan okudu: Filistinlilerle kalıcı çözüm taleplerini reddediyoruz - DünyaNetanyahu dünyaya meydan okuduGazze'de insanlık dramı! Olumsuz hava şartları hayatı daha da zorlaştırdı - DünyaGazze'de olumsuz hava şartları hayatı daha da zorlaştırdıKuzey Kore'den dikkat çeken hamle! Milli marşın sözlerini değiştirdiler - DünyaMilli marşın sözlerini değiştirdilerİsrail'in vurduğu çocuk hastanesinde kan donduran görüntü! Prematüre bebeklerin cansız bedenlerine ulaşıldı - DünyaBebeklerin cansız bedenlerine ulaşıldıTrump'ın davasında flaş gelişme! Başsavcı, savcı ile arasındaki ilişkiyi itiraf etti - DünyaTrump'ın davasında flaş gelişme! Başsavcı, savcı ile arasındaki ilişkiyi itiraf ettiSon deprem haberi Güney Amerika'dan geldi! Peru 5,4 ile sallandı - DünyaSon deprem haberi Güney Amerika'dan geldi! Peru 5,4 ile sallandıBeyaz Saray'ı alarma geçiren 'güvenlik' tehdidi Rus silahı çıktı! - Dünya"Uyduları hedef alabilen bir teknoloji"Kuveyt Emiri görevinin 2. ayında Meclis'i feshetti - DünyaKuveyt Emiri görevinin 2. ayında Meclis'i feshetti
    Sonraki Haber Yükleniyor...