'Kayıp olduğu' iddia edilen Rus muhalif Navalny'den mesaj var! 'Benim için endişelenmeyin'

27 Aralık 2023 15:07 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 15:27

Rusya'nın hapisteki siyasetçilerinden olan Alexei Navalny'nin sözcüsünden 6 Aralık'tan bu yana haber alınamıyordu. Putin'in en güçlü rakibi olarak bilinen Navalny'nin ekibi, muhalif siyasetçinin cezaevi sisteminde "ortadan kaybolduğunu" iddia etmişti.

Rus muhalif Alexei Navalny, 6 Aralık'tan bu yana ilk kez sesini duyurdu. Navalny, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kuzey Kutbu'na yakın Yamal Yarımadası'ndaki bir hapishanede bulunduğunu doğruladı.

20 günlük bir süreç sonucunda başka bir hapishaneye nakledildiğini belirten Navalny, "Artık Kuzey Kutup Dairesi'nde yaşıyorum. Yamal'daki Kharp köyünde. En yakın kasabanın güzel adı Labytnangi" dedi. Navalny, kendisini bulmalarını Ocak ayının ortalarına kadar beklemesini gerektiğini ifade etti.

"BEN İYİYİM"

Rus muhalif, geçtiğimiz Cumartesi gecesi garip bir rota izlenerek geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Kharp köyüne getirildiğini belirtti. Hapishane sürecine ilişkin henüz bilmediği detayları paylaşmayacağını söyleyen Navalny, "Dün bir avukatın kendisini görmeye geldiğini söylediklerinde çok şaşırdım" ifadesini kullandı. Navalny, kendisini destekleyenlere teşekkür ederek, "Benim için endişelenmeyin, ben iyiyim" dedi ve kendisini Noel Baba'ya benzetti.

Rus muhalif, 6 Aralık'tan bu yana avukatları ile iletişim kuramamıştı. Ancak Navalny'nin Sözcüsü Kira Yarmysh, dün yaptığı açıklamada Navalny'yi bulduklarını bildirdi.