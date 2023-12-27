Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    'Kayıp olduğu' iddia edilen Rus muhalif Navalny'den mesaj var! 'Benim için endişelenmeyin'

    Putin'in en güçlü rakibi olarak bilinen Rus muhalif Alexei Navalny'den 6 Aralık'tan hu yana haber alınamıyordu. Kuzey Kutup Dairesi’ne yakın Yamal Yarımadası’ndaki bir hapishanede olduğunu doğrulanan Navalny,

    &#039;Kayıp olduğu&#039; iddia edilen Rus muhalif Navalny&#039;den mesaj var! &#039;Benim için endişelenmeyin&#039;
    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Rusya'nın hapisteki siyasetçilerinden olan Alexei Navalny'nin sözcüsünden 6 Aralık'tan bu yana haber alınamıyordu. Putin'in en güçlü rakibi olarak bilinen Navalny'nin ekibi, muhalif siyasetçinin cezaevi sisteminde "ortadan kaybolduğunu" iddia etmişti. 

    Rus muhalif Alexei Navalny, 6 Aralık'tan bu yana ilk kez sesini duyurdu. Navalny, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kuzey Kutbu'na yakın Yamal Yarımadası'ndaki bir hapishanede bulunduğunu doğruladı.

    20 günlük bir süreç sonucunda başka bir hapishaneye nakledildiğini belirten Navalny, "Artık Kuzey Kutup Dairesi'nde yaşıyorum. Yamal'daki Kharp köyünde. En yakın kasabanın güzel adı Labytnangi" dedi. Navalny, kendisini bulmalarını Ocak ayının ortalarına kadar beklemesini gerektiğini ifade etti.

    "BEN İYİYİM"

    Rus muhalif, geçtiğimiz Cumartesi gecesi garip bir rota izlenerek geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Kharp köyüne getirildiğini belirtti. Hapishane sürecine ilişkin henüz bilmediği detayları paylaşmayacağını söyleyen Navalny, "Dün bir avukatın kendisini görmeye geldiğini söylediklerinde çok şaşırdım" ifadesini kullandı. Navalny, kendisini destekleyenlere teşekkür ederek, "Benim için endişelenmeyin, ben iyiyim" dedi ve kendisini Noel Baba'ya benzetti.

    Rus muhalif, 6 Aralık'tan bu yana avukatları ile iletişim kuramamıştı. Ancak Navalny'nin Sözcüsü Kira Yarmysh, dün yaptığı açıklamada Navalny'yi bulduklarını bildirdi.

     

     

     

     

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    RusyaPutin
    Haberler > Dünya > 'Kayıp olduğu' iddia edilen Rus muhalif Navalny'den mesaj var! 'Benim için endişelenmeyin'
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    İsrail'in zulmü sürüyor! Gazze'de can kaybı 21 bini aştı - Dünyaİsrail'in zulmü sürüyor! Gazze'de can kaybı 21 bini aştıHamas’ın yok edilmesi neden imkansız? İsrailli askeri uzman itiraf etti - DünyaHamas’ın yok edilmesi neden imkansız? İsrailli askeri uzman itiraf ettiEşi Filistinli olan eski bakan insani yardımları yönetecek - DünyaEşi Filistinli olan eski bakan insani yardımları yönetecekEconomist'ten Erdoğan makalesi: Gazze konusunda eleştirileri haklı ve Batı için utanç verici - DünyaEconomist'ten Erdoğan makalesi: Gazze konusunda eleştirileri haklı ve Batı için utanç verici'Putin'in beyni' Dugin Orta Doğu'yu işaret etti! Büyük savaş gelecek, İsrail çökecek - Dünya'Putin'in beyni' Dugin Orta Doğu'yu işaret etti! Büyük savaş gelecek, İsrail çökecekİsveç’in NATO üyelik protokolü komisyonda kabul edildi - Dünyaİsveç’in NATO üyelik protokolü komisyonda kabul edildiKızıldeniz'de sıcak gelişme: Husiler ticari gemiyi vurdu! - DünyaKızıldeniz'de sıcak gelişme: Husiler ticari gemiyi vurdu!
    Sonraki Haber Yükleniyor...