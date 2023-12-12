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    Putin'in en güçlü rakibi Rus muhalif lider Alexei Navalny cezaevinde kayboldu

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Putin&#039;in en güçlü rakibi Rus muhalif lider Alexei Navalny cezaevinde kayboldu
    Putin, Alexei Navalny, Muhalif

    Rusya'nın hapisteki siyasetçilerinden olan Alexei Navalny'nin sözcüsü, günlerdir kendisinden haber alamadıklarını belirtti. Putin'in en güçlü rakibi olarak bilinen Navalny'nin ekibi, muhalif siyasetçinin cezaevi sisteminde "ortadan kaybolduğunu" ifade etti.

    2021'den bu yana hapishanede bulunan Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin, daha zorlu koşullara sahip başka bir cezaevine nakledilmesi bekleniyordu. Ancak Navalny'nin sözcüsü, muhalif liderden 6 gündür herhangi bir haber alamadıklarını açıkladı.

    RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI 

    Navalny'nin daha önce kaldığı hapishanede olmadığı ortaya çıkmış ancak resmi bir açıklama olmaksızın transfer halinde olup olmadığı belirsizliğini koruyor. Rusya'da mahkumların trenle diğer hapishanelere nakilleri sırasında haber alınamamasının olağan olduğu belirtiliyor.

    EN GÜÇLÜ MUHALİF SES 

    ABD'den yapılan açıklamada, Navalny'nin hiçbir zaman hapishaneye atılmaması gerektiği ifade edildi. 47 yaşındaki Navalny, Rus lider Putin'e karşı en güçlü muhalif ses olarak biliniyor. Videoları milyonlarca kişi tarafından izlenen Navalny, Putin çevresindeki yolsuzlukları ortaya çıkarmasıyla tanınıyor. Ancak geçmişte yaptığı bazı açıklamalar nedeniyle eleştiriliyor.

    "O BEYEFENDİ"

    Navalny, Putin'in çevresindeki yolsuzlukları araştırarak adını duyurdu, ancak Kremlin, onu basit bir suçlu olarak göstererek yargılamaların siyasi olmadığı imajını oluşturmaya çalışıyor. Navalny'nin avukatları aracılığıyla dış dünyaya mesajlar gönderdiği biliniyor. Putin, Navalny'ye hâlâ ismiyle hitap etmeyi reddediyor ve genellikle "o beyefendi" olarak bahsediyor. Navalny, hapishane yaşamını sık sık anlatıyor ve Putin'in konuşmalarını dinlemeye zorlandığını iddia ediyor. 

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