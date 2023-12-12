Putin'in en güçlü rakibi Rus muhalif lider Alexei Navalny cezaevinde kayboldu

12 Aralık 2023 10:25 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 10:27

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

2021'den bu yana hapishanede bulunan Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin, daha zorlu koşullara sahip başka bir cezaevine nakledilmesi bekleniyordu. Ancak Navalny'nin sözcüsü, muhalif liderden 6 gündür herhangi bir haber alamadıklarını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Navalny'nin daha önce kaldığı hapishanede olmadığı ortaya çıkmış ancak resmi bir açıklama olmaksızın transfer halinde olup olmadığı belirsizliğini koruyor. Rusya'da mahkumların trenle diğer hapishanelere nakilleri sırasında haber alınamamasının olağan olduğu belirtiliyor.

EN GÜÇLÜ MUHALİF SES

ABD'den yapılan açıklamada, Navalny'nin hiçbir zaman hapishaneye atılmaması gerektiği ifade edildi. 47 yaşındaki Navalny, Rus lider Putin'e karşı en güçlü muhalif ses olarak biliniyor. Videoları milyonlarca kişi tarafından izlenen Navalny, Putin çevresindeki yolsuzlukları ortaya çıkarmasıyla tanınıyor. Ancak geçmişte yaptığı bazı açıklamalar nedeniyle eleştiriliyor.

"O BEYEFENDİ"

Navalny, Putin'in çevresindeki yolsuzlukları araştırarak adını duyurdu, ancak Kremlin, onu basit bir suçlu olarak göstererek yargılamaların siyasi olmadığı imajını oluşturmaya çalışıyor. Navalny'nin avukatları aracılığıyla dış dünyaya mesajlar gönderdiği biliniyor. Putin, Navalny'ye hâlâ ismiyle hitap etmeyi reddediyor ve genellikle "o beyefendi" olarak bahsediyor. Navalny, hapishane yaşamını sık sık anlatıyor ve Putin'in konuşmalarını dinlemeye zorlandığını iddia ediyor.