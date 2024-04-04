Joe Biden ve Netenyahu telefonla görüştü - Amerikalı yetkililer: "Biden çok kızgın"

Amerikan Başkanı Joe Biden, İsrail Başkanı Netenyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsrail'in Gazze'de uluslararası gıda yardım kuruluşu World Central Kitchen'ın (WCK) 7 yardım görevlisini öldürdüğü saldırıdan bu yana Biden ve Netenyahu arasında ilk görüşme gerçekleşti. İki lider saat 19:00 sularında konuşmaya başladı ve konuşma yaklaşık 45 dakika görüştü.

Beyaz Saray'dan telefon konuşmasına ilişkin yapılan açıklamada, Biden'ın saldırıdan büyük üzüntü duyduğunu açıkladığı, Netenyahu'nun ise olayı "vahim bir hata" olarak nitelendirdiği ve olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin derinlemesine bir soruşturma başlatılacağı sözünü verdiği aktarıldı. Ayrıca, Netanyahu'nun da "savaşta böyle şeyler olur" dediği ifade edildi. Beyaz Saray kulislerinde, Biden'ın telefon görüşmesinde çok gergin ve kızgın olduğu, tansiyonun görüşme boyunca yüksekte seyrettiği konuşuldu.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, “İnsani yardım çalışanlarına yönelik saldırılar ve genel insani durum kabul edilemez” dedi. Beyaz Saray tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “İki lider Gazze'deki durumu ele aldı. Başkan Biden insani yardım çalışanlarına yönelik saldırıların ve genel insani durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı” denildi.

Biden’ın İsrail'in sivillerin zarar görmesi ve yardım çalışanlarının güvenliği için somut adımlar atması gerektiğini Netanyahu’ua ilettiği ifade edilen açıklamada, Biden’ın ABD'nin Gazze'ye ilişkin politikasının İsrail'in bu adımları atmasına bağlı olduğunu açıkça ifade ettiği aktarıldı.

Üç İngiliz, bir Avustralyalı, bir Polonyalı, bir Amerikan-Kanada çifte vatandaşı ve bir Filistinli yardım görevlisinin orduyla yakın koordinasyon içinde olan bir konvoyda öldürüldüğü WCK olayında, dünya liderleri daha da sert tepki gösterirken, Biden bunun münferit bir olay olmadığını ve İsrail'in Gazze'deki yardım görevlilerini ve Filistinli sivilleri korumakta uzun süredir başarısız olduğunu söylemişti.

Geçtiğimiz haftalarda Biden, İsrail'in daha fazla yardım ulaştırmasını beklemekten vazgeçtiğini ve bunun yerine Gazze Şeridi'ne gıda ulaştırmak için yeni bir deniz koridoru kuracağını açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde saldırıdan duyduğu "öfkeyi" dile getirerek, yabancı yardım gruplarıyla koordinasyonun defalarca bozulmasının ardından Gazze'deki yardım görevlilerini ve Filistinli sivilleri korumak için derhal somut adımlar atmaya çağırmıştı.