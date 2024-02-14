Kahire'de taraflar masada! 'Gazze' müzakeresi 3 gün uzatıldı

İsrail ile Hamas arasında Mısır'da dün yapılan ancak sonuç alınamayan görüşmeler, alt düzey yetkililer tarafından 3 gün daha devam ettirilecek. Tarafların görüşmelerde 'ilerleme' kaydettiği ancak Hamas'ın salıvereceği her İsrailli esir karşılığında kaç Filistinlinin serbest bırakılacağı konusunda anlaşma sağlayamadıkları ifade edildi.

Hamas'ın silahlı kanadının 7 Ekim 2023'te İsrail'e yönelik başlattığı operasyon, karşılıklı çatışmaya dönüştü. İşgalci İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni abluka altına alırken, bölgede 27 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılar ise sivillerin sığındığı Refah kentine yöneldi.

Bu süreçte uzun zamandır arabulucu ülkeler ile yürütülen ateşkes görüşmeleri de hız kazandı. Geçtiğimiz haftalarda İsrail, ABD, Katar ve Mısırlı yetkililer Fransa'nın başkenti Paris'te esir takasına ilişkin görüşme gerçekleştirmiş ancak herhangi bir anlaşma sağlanamamıştı.

GÖRÜŞMELER 3 GÜN UZATILDI

Son olarak ise İsrail ve Hamas arasında Mısır'ın başkenti Kahire'de görüşmeler düzenlendi. New York Times gazetesinin görüşmeler hakkında doğrudan bilgisi olan Mısırlı ve ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre; Kahire'de yapılan üst düzey müzakerelerde ilk günde anlaşma sağlanamadı, görüşmeler bu nedenle 3 gün daha uzatıldı.

Adının açıklanmasını istemeyen Mısırlı bir yetkili, müzakerelerin gidişatının 'olumlu' olduğunu belirtti.

ALT DÜZEY YETKİLİLER ARASINDA DEVAM EDECEK

Yine adının açıklanmasını istemeyen ABD'li bir yetkili, 3 gün daha uzatılan müzakerelerin daha alt düzeydeki yetkililer arasında devam edeceğini söyledi. Görüşmelerde İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve esirlerin serbest bırakılmasını amaçlayan muhtemel bir anlaşmanın çerçevesinin ele alınacağını belirtildi.

ABD'li yetkili, İsrail'in ilk etapta görüşmelere katılma konusunda isteksiz olduğunu ve bu durumun Başbakan Netanyahu'nun müzakereler konusundaki kararsızlığını yansıttığını söyledi.

BİR MİKTAR İLERLEME KAYDEDİLDİ

Görüşmelerle ilgili bilgi sahibi diğer bir kaynak ise dünkü görüşmelerde bir miktar ilerleme kaydedilmesine rağmen, Hamas'ın salıvereceği her İsrailli esir karşılığında kaç Filistinlinin serbest bırakılacağı konusunda tarafların birbirlerine çok uzak kaldığını aktardı.