Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Kahire'de taraflar masada! 'Gazze' müzakeresi 3 gün uzatıldı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Ateşkes, İsrail, Hamas, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail ile Hamas arasında Mısır'da dün yapılan ancak sonuç alınamayan görüşmeler, alt düzey yetkililer tarafından 3 gün daha devam ettirilecek. Tarafların görüşmelerde 'ilerleme' kaydettiği ancak Hamas'ın salıvereceği her İsrailli esir karşılığında kaç Filistinlinin serbest bırakılacağı konusunda anlaşma sağlayamadıkları ifade edildi.

    Hamas'ın silahlı kanadının 7 Ekim 2023'te İsrail'e yönelik başlattığı operasyon, karşılıklı çatışmaya dönüştü. İşgalci İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni abluka altına alırken, bölgede 27 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılar ise sivillerin sığındığı Refah kentine yöneldi. 

    Bu süreçte uzun zamandır arabulucu ülkeler ile yürütülen ateşkes görüşmeleri de hız kazandı. Geçtiğimiz haftalarda İsrail, ABD, Katar ve Mısırlı yetkililer Fransa'nın başkenti Paris'te esir takasına ilişkin görüşme gerçekleştirmiş ancak herhangi bir anlaşma sağlanamamıştı.

    GÖRÜŞMELER 3 GÜN UZATILDI

    Son olarak ise İsrail ve Hamas arasında Mısır'ın başkenti Kahire'de görüşmeler düzenlendi. New York Times gazetesinin görüşmeler hakkında doğrudan bilgisi olan Mısırlı ve ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre; Kahire'de yapılan üst düzey müzakerelerde ilk günde anlaşma sağlanamadı, görüşmeler bu nedenle 3 gün daha uzatıldı.

    Adının açıklanmasını istemeyen Mısırlı bir yetkili, müzakerelerin gidişatının 'olumlu' olduğunu belirtti.

    ALT DÜZEY YETKİLİLER ARASINDA DEVAM EDECEK

    Yine adının açıklanmasını istemeyen ABD'li bir yetkili, 3 gün daha uzatılan müzakerelerin daha alt düzeydeki yetkililer arasında devam edeceğini söyledi. Görüşmelerde İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve esirlerin serbest bırakılmasını amaçlayan muhtemel bir anlaşmanın çerçevesinin ele alınacağını belirtildi.

    ABD'li yetkili, İsrail'in ilk etapta görüşmelere katılma konusunda isteksiz olduğunu ve bu durumun Başbakan Netanyahu'nun müzakereler konusundaki kararsızlığını yansıttığını söyledi.

    BİR MİKTAR İLERLEME KAYDEDİLDİ

    Görüşmelerle ilgili bilgi sahibi diğer bir kaynak ise dünkü görüşmelerde bir miktar ilerleme kaydedilmesine rağmen, Hamas'ın salıvereceği her İsrailli esir karşılığında kaç Filistinlinin serbest bırakılacağı konusunda tarafların birbirlerine çok uzak kaldığını aktardı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    AteşkesİsrailHamas
    Haberler > Dünya > Kahire'de taraflar masada! 'Gazze' müzakeresi 3 gün uzatıldı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Ukraynalı yetkililer duyurdu: Kırım'daki Rus gemisini imha ettik - Dünya'Kırım'daki Rus gemisini imha ettik'Avrupa'nın göbeği alev alev! Fransa'da çiftçiler otoyolu kapattı, 800 kamyon mahsur kaldı - DünyaAvrupa'nın göbeği alev alev!Kuzey Kore, Yoon Suk-Yeol'un yardımcısının e-postalarını hackledi - DünyaKuzey Kore, Yoon Suk-Yeol'un yardımcısının e-postalarını hacklediKuzey Kore'den tansiyonu yükseltecek yeni hamle! Seyir füzeleri peş peşe ateşlendi - DünyaSeyir füzeleri peş peşe ateşlendiİsrail'in saldırılarının hedefi oldu: Yeryüzü Doktorları'nın Gazze'deki kliniği yıkıldı - DünyaYeryüzü Doktorları'nın Gazze'deki kliniği yıkıldıNetanyahu'dan Mısır'a ahlaksız teklif! İsrail: Gazzeliler çadırda yaşasın - DünyaNetanyahu'dan Mısır'a ahlaksız teklif!İsrail'in kabusu Yahya Sinvar'ın Gazze tünellerinde görüntüleri ortaya çıktı - DünyaYahya Sinvar'ın Gazze tünellerinde görüntüleri ortaya çıktıİsrail'in saldırısıyla fotoğraftaki tüm aile üyeleri hayatını kaybetti - DünyaFotoğraftaki tüm aile üyeleri İsrail'in saldırısında öldüABD'nin eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrailli askerlerle dans ederken görüntülendi - DünyaMike Pompeo'dan İsrailli askerlere 'moral' ziyareti'Refah cehennemi'ni doktorlar anlattı: Bombalanırsak tanınabilelim diye çocuklarımın bileklerine isimlerini yazdım - Dünya'Refah cehennemi'ni doktorlar anlattı
    Sonraki Haber Yükleniyor...