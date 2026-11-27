İngiltere'den Fransa'ya ve ABD'ye uzanan siber güvenlik saldırıları dünyayı alarma geçirdi. İngiltere Çalışma ve Emeklilik Bakanlığının bazı çevrim içi hizmetleri siber vaka nedeniyle durdurulurken, Paris merkezi AFP haber ajansı da saldırı sonrası içerik platformunu erişime kapattı. ABD Hava Kuvvetlerinin kritik askeri bulut sistemi Cloud One'ın da siber saldırıya uğradığı öne sürüldü. Üç ülkede yaşanan olaylar, kamu kurumları ve kritik altyapıların siber güvenliğini yeniden gündeme taşıdı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İngiltere, Fransa ve ABD'de kamu kurumları ile kritik altyapıları hedef alan siber güvenlik olayları peş peşe yaşandı. İngiltere'de bazı devlet hizmetleri aksarken Fransa merkezli AFP haber ajansı dijital platformunu erişime kapattı. ABD'de ise Hava Kuvvetlerinin kullandığı askeri bulut sistemine siber saldırı düzenlendiği iddiası gündeme geldi.

İNGİLTERE'DE BAZI DEVLET HİZMETLERİ DURDURULDU

İngiltere Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı, kurumsal sistemlerini etkileyen bir siber vaka nedeniyle bazı çevrim içi hizmetlerini geçici olarak durdurdu. Olaydan emekli maaşları ve düzenli sosyal yardım ödemelerinin etkilenmediği, ödemelerin normal şekilde devam edeceği bildirildi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, emeklilik kredilerinin hesaplandığı portal ile sosyal yardım başvuru sistemlerinin aksadığı belirtildi. Ancak devlet kurumlarını hedef alan bir siber saldırı yaşandığına ilişkin henüz bulguya ulaşılmadığı, kişisel bilgilerin ele geçirildiğine veya kaybolduğuna dair de bir tespit bulunmadığı aktarıldı.

Bakanlık, Ulusal Siber Güvenlik Merkezi ve Siber Koordinasyon Merkezi ile birlikte sorunun giderilmesi için çalışma başlattı. Ayrıca vatandaşlara, banka hesap bilgilerini isteyen şüpheli mesajlara ve bağlantılara karşı dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Kamu kurumları ve askeri altyapı hedefte! Siber saldırılar üç ülkeyi harekete geçirdi "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

AFP HABER AJANSI PLATFORMUNU KAPATTI

Bir diğer siber güvenlik olayı Fransa'da yaşandı. Uluslararası haber ajansı AFP, perşembe günü düzenlenen saldırının ardından müşterilerinin haber ve diğer içeriklere erişip indirdiği AFP Forum platformunu geçici olarak çevrim dışı bıraktı.

Ajans yönetiminin çalışanlara gönderdiği e-postada, saldırının Paris saatiyle 01.30'da başladığı ve tespit edilmesinin ardından ekiplerin müdahale ederek saldırıyı kontrol altına aldığı belirtildi.

Platformun ne zaman yeniden hizmete gireceğine ilişkin bilgi verilmezken, abonelere alternatif erişim yöntemleri sunulduğu açıklandı. Dış uzmanların da katılımıyla soruşturma başlatıldığı, saldırının arkasında kimin olduğunun henüz belirlenemediği kaydedildi.

Kamu kurumları ve askeri altyapı hedefte! Siber saldırılar üç ülkeyi harekete geçirdi "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

ABD'NİN ASKERİ BULUT SİSTEMİ DE HEDEFTE

Siber saldırı iddialarının bir diğer adresi ise ABD oldu. Reuters'ın ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Hava Kuvvetlerinin kullandığı kritik askeri bulut altyapısı Cloud One'a yaklaşık bir ay önce siber saldırı düzenlendi.

Saldırının sistem güncellemesi sırasında fark edildiği ve platformda aksamalara yol açtığı öne sürüldü. Bilgisayar korsanlarının taktiksel bilgiler, personel kayıtları ve lojistik veriler gibi hassas bilgilere erişmiş olabileceği iddia edildi. Ancak herhangi bir verinin çalınıp çalınmadığı henüz netlik kazanmadı.

Kaynaklar, saldırganların sistemin kontrol paneline ulaşmak için bir güvenlik açığından yararlanmış olabileceğini belirtti. Bu durumun askeri uçakların operasyonel durumu ve yedek parça hareketleri gibi bilgilere erişim riski oluşturduğu ifade edildi.

Kamu kurumları ve askeri altyapı hedefte! Siber alarm üç ülkeyi harekete geçirdi "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

ABD Hava Kuvvetleri ise konuya ilişkin açıklamasında, belirli ağ ve sistemlerin güvenlik durumuyla ilgili ayrıntı paylaşmayacaklarını belirterek bilgi sistemlerini ve operasyonel kabiliyetlerini korumak için gerekli önlemleri aldıklarını bildirdi.

Cloud One'daki saldırı iddiası henüz resmi olarak doğrulanmazken, İngiltere'deki olayla ilgili de devlet kurumlarını hedef alan bir saldırı tespit edilmiş değil. Üç ülkede yaşanan gelişmelerin ardından siber güvenlik önlemleri ve kritik sistemlerin korunması yeniden gündemin üst sıralarına çıktı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala