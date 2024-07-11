Kanada 6,4 büyüklüğündeki depremle sallandı
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kanada'nın Tofino kentin açıklarında meydana gelen deprem hakkında ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'ndan açıklama geldi. USGS, Kanada'daki depremin büyüklüğünün 6,4 olduğunu duyurdu.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Kanada'nın Tofino kentin açıklarında 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
CAN VE MAL KAYBI YOK
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, Kanada'nın Tofino kentin açıklarında 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. USGS, depremin 8 kilometre derinlikte yaşandığını aktardı. Depremde, can ve mal kaybı bildirilmedi.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı