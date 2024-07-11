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Kanada 6,4 büyüklüğündeki depremle sallandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kanada 6,4 büyüklüğündeki depremle sallandı
Kanada, Deprem, Haber

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kanada'nın Tofino kentin açıklarında meydana gelen deprem hakkında ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'ndan açıklama geldi. USGS, Kanada'daki depremin büyüklüğünün 6,4 olduğunu duyurdu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Kanada'nın Tofino kentin açıklarında 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Kanada 6,4 büyüklüğündeki depremle sallandı - 1. Resim

CAN VE MAL KAYBI YOK

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, Kanada'nın Tofino kentin açıklarında 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. USGS, depremin 8 kilometre derinlikte yaşandığını aktardı. Depremde, can ve mal kaybı bildirilmedi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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