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Dünya

Kanada'da ünlü oyuncuya skandal muamele! Sahnede Filistin bayrağı açtığı için kadrodan çıkarıldı

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Kanada’da bir opera oyununda selam verirken sahnede Filistin bayrağı açan oyuncu Gabriel Snchez-Ortega kadrodan çıkarıldı.

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Kanada’da Calgary Operası tarafından geçtiğimiz hafta sahnelenen "Tosca" temsilinin sonunda yüreklere dokunan bir an yaşandı. Gabriel Sanchez-Ortega, 16 Ekim’de gerçekleştirilen prömiyerin selam kısmında Filistin bayrağı açtı. Sanatçı bayrağı açtıktan sonra izleyiciler tarafından dakikalarca alkışlandı. Aynı zamanda sahnenin arka kısmındaki iki oyuncu alkışlara katıldı.

Kanadada ünlü oyuncuya skandal muamele! Sahnede Filistin bayrağı açtı diye kadrodan çıkarıldı
Başlık ResmiKanadada ünlü oyuncuya skandal muamele! Sahnede Filistin bayrağı açtı diye kadrodan çıkarıldı

Opera sanatçısı, söz konusu eylemi nedeniyle pişmanlık duymadığını ifade ederek Kanada’daki kültür kurumlarının mevcut durumunu eleştirdi. Sanchez-Ortega, "Tiyatro (siyasi olsun ya da olmasın) bittikten sonra hepimiz evlerimize dönüp aynadaki yansımamıza bakmak zorundayız. Kaçak bir siyasi mahkûm olan Angelotti rolünü oynamak benim için bir onurdu" ifadelerini kullandı.

OYUNCU KADRODAN ÇIKARILDI

Calgary Operası ise bu eylemi "beklenmedik ve izinsiz" olarak nitelendirerek oyuncuyu kadrodan çıkardı. Opera topluluğu konuya ilişkin açıklamasında, bireysel siyasi protesto eylemlerinin kurum politikalarına aykırı olduğunu ve paylaşılan sanatsal deneyimler aracılığıyla daha bağlantılı, duyarlı ve medeni bir topluma katkı sunma sorumlulukları ile çeliştiğini belirtti.

Kanadada ünlü oyuncuya skandal muamele! Sahnede Filistin bayrağı açtı diye kadrodan çıkarıldı
Başlık ResmiKanadada ünlü oyuncuya skandal muamele! Sahnede Filistin bayrağı açtı diye kadrodan çıkarıldı

Öte yandan, 24 Ekim’de sona erecek olan Tosca adlı oyunun kalan temsillerinde Cesare Angelotti rolünü başka bir sanatçının üstleneceği açıklandı.

Londra’daki Royal Opera House’da "Il Trovatore" eserinin Temmuz 2025’teki son temsilinde bir sanatçı sahnede Filistin bayrağı açmış, Royal Opera da yaşananları sanatçının izinsiz bir eylemi olarak nitelendirerek sanatçıyı eleştirmişti.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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