Karanlık madde dünyaya yaklaşıyor mu? Jüpiter’in uydusunda izler tespit edildi

Kaynak: Dış Haberler
Jüpiter’in en büyük uydusu Ganymede’de tespit edilen gizemli kraterler, bilim dünyasını ayağa kaldırdı.

Jüpiter’in en büyük uydusu olan Ganymede, bilim insanlarına göre sadece bir gök cismi değil, aynı zamanda evrendeki büyük bir sırrın ipuçlarını taşıyan doğal bir izleme cihazı olabilir.

Uzmanlara göre bu izler, evrenin henüz çözülememiş tarafını oluşturan karanlık maddeden gelen dev parçacıkların çarpması sonucu meydana gelmiş olabilir. Yani Ganymede'in buzlu yüzeyi, kozmik ölçekte yaşanan çok büyük bir çarpışmanın sessiz tanığı olabilir.

Eğer bu karanlık madde parçacıkları Ganymede’e kadar ulaşabildiyse, benzer bir parçacığın Dünya’ya çarpma ihtimali göz ardı edilemez.

Araştırmacılar, eğer bu parçacıklar gerçekten varsa ve uzayda başıboş dolaşıyorsa, şu anda bile Güneş Sistemi’nin farklı bir bölgesine doğru ilerliyor olabilirler.

KARANLIK MADDE NEDİR, NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Karanlık madde, evrendeki tüm maddenin yaklaşık %85’ini oluşturuyor ama bugüne kadar kimse onu doğrudan göremedi. Bu madde ne ışık yayıyor ne de yansıtıyor. Sadece etrafındaki maddeler üzerindeki etkisiyle varlığı biliniyor.

Bilim insanları yıllardır karanlık maddeyi yer altındaki büyük laboratuvarlarda araştırıyor. Ancak yeni teoriye göre, bu gizemli maddenin bazı parçacıkları çok büyük olabilir — hatta bir basketbol topu ya da daha da büyük!

İşte bu yüzden, böyle dev parçacıkların izini sürebilmek için devasa büyüklükte bir “dedektör”e, yani bir gezegen ya da uyduya ihtiyaç duyulabilir. Ganymede tam da bu işe yarayabilir.

BİLİM DÜNYASI GANYMEDE'E KİLİTLENDİ

Bilim insanlarına göre, Ganymede'in buzlu yüzeyinde oluşan bazı belirgin çukurlar (kraterler), geçmişte bu büyük karanlık madde parçalarının çarpmasıyla oluşmuş olabilir.

Eğer bu çarpışmalar doğrulanırsa, Ganymede karanlık maddenin evrendeki ilk izlerinin görüldüğü yer olacak. 

Gelecekte bu uyduya gönderilecek yeni uzay araçları, yüzeyi daha detaylı inceleyerek bu izleri doğrulamaya çalışacak.

