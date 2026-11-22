Meksika'da FBI'ın en çok aranan 10 firari listesinde bulunan uyuşturucu karteli lideri Fausto Isidro Meza-Flores'in yakalanması sırasında çıkan çatışmalarda 4 asker ve 7 kartel üyesi hayatını kaybetti. Silahlı grupların araçları ateşe vererek yolları kapattığı Sinaloa eyaletinde bazı iş yerleri de yakıldı. Operasyonda toplam 8 kişi gözaltına alındı.

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Meksika'nın Sinaloa eyaletinde, ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) en çok aranan 10 firari listesinde yer alan uyuşturucu karteli lideri Fausto Isidro Meza-Flores'in yakalanması sırasında şiddetli çatışmalar çıktı.

"El Chapo Isidro" lakabıyla tanınan Meza-Flores'e yönelik operasyon sırasında güvenlik güçleri ile kartel üyeleri arasında çıkan çatışmalarda 11 kişi hayatını kaybetti.

4 ASKER VE 7 KARTEL ÜYESİ ÖLDÜ

Meksika Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, operasyon sırasında kartel üyelerinin güvenlik güçlerine silah ve patlayıcılarla karşılık verdiği bildirildi.

Çatışmalarda kartel üyesi olduğu değerlendirilen 7 silahlı kişinin öldürüldüğü, 4 askerin de hayatını kaybettiği açıklandı.

Bakanlık, operasyon kapsamında toplam 8 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

ARAÇLARI ATEŞE VERİP YOLLARI KAPATTILAR

Kartel liderinin yakalanması sırasında başlayan çatışmalar, Sinaloa eyaletinin Guasave kentinde hayatı olumsuz etkiledi.

Kartel liderinin yakalanması sonrası kanlı çatışma: 11 ölü

Silahlı gruplar, araçları ateşe vererek yollarda barikatlar kurdu. Bazı iş yerleri de ateşe verilirken, kent genelinde silah sesleri yükseldi.

Çatışmalar nedeniyle bölge sakinlerine evlerinden çıkmamaları ve kara yollarını kullanmamaları yönünde uyarı yapıldı.

SİLAH SESLERİ BEYZBOL MAÇINI YARIDA KESTİ

Operasyon sırasında yaşanan çatışmalar, Guasave'deki Kuroda Park Stadyumu'nda oynanan beyzbol karşılaşmasını da etkiledi.

Venados de Mazatlán ile Algodoneros de Guasave arasında oynanan maç sırasında stadyum çevresinden silah sesleri duyuldu.

CNN'in doğruladığı görüntülerde, taraftarların panikle tribünleri terk etmeye çalıştığı, oyuncuların ise sahadan kaçtığı görüldü.

Karşılaşma, güvenlik gerekçesiyle durduruldu.

Kartel liderinin yakalanması sonrası kanlı çatışma: 11 ölü

5 MİLYON DOLAR ÖDÜL KONMUŞTU

ABD'nin desteğiyle düzenlenen operasyonla yakalanan Meza-Flores, başkent Mexico City'ye götürüldü.

FBI'ın en çok aranan 10 firari listesinde bulunan Meza-Flores, ABD'ye büyük miktarlarda uyuşturucu madde sokulması ve dağıtımından sorumlu olmakla suçlanıyordu.

ABD makamları, Meza-Flores'in yakalanmasını sağlayacak bilgiler için 5 milyon dolar ödül vadetmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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