Kassam Tugayları, İsrail'in ünlü tankı Merkava'yı havaya uçurdu

17 Aralık 2023 18:25 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 18:32

Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiyegazetesi

İsrail ile Hamas arasındaki savaş 72 gündür aralıksız sürüyor. İsrail'in 27 Ekim'de başlattığı kara harekatı tam anlamıyla bir hezimete dönüştü. Şu ana kadar kara harekatı kapsamında yüzlerce askeri ölen, binlerce askeri yaralanan İsrail'in, yüzlerce tankı ve askeri ekipmanı da Hamas güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. Bugün de Kassam Tugayları'nın, Gazze Şeridi'ndeki işgale katılan İsrail tankını havaya uçurma görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

MERKAVA ALEV ALDI

Kassam Tugayları, Gazze’nin merkezindeki Deyr el-Balah kentinde İsrail’e ait bir Merkava tankının Yasin 105 füzesiyle imha edildiği anları yayınladı.

GAZZE' DE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 787 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 118’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 449 askerinin öldürüldüğünü duyurdu. Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 287 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 104 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü. Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.