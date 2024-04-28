Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Kassam Tugayları, İsrailli askerleri pusuya düşürdü! Ölü ve yaralılar var

Kassam Tugayları, İsrailli askerleri pusuya düşürdü! Ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, Gazze'nin ortasında yer alan El Muğraka bölgesinde İsrailli askerleri pusuya düşürdü. Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklama ile saldırı doğrulandı. İsrail medyasına göre olayda 3 İsrail askeri öldü, 11 asker ise yaralandı.

Gazze'de 7 aydır katliam yapan İsrail askerlerine karşı Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları mücadelesini sürdürüyor. Kassam Tugayları, bugün Gazze'de İsrail askerlerini pusuya düşürdü. Kassam Tugaylarının gerçekleştirdiği mayınlı pusu sonucunda 3 İsrail askeri öldü, 11 asker ise yaralandı.

Yerel kaynakların aktardığına göre, Kassam Tugayları, Gazze'nin ortasındaki El Muğraka bölgesinde İsrailli bir askeri grubu pusuya düşürdü. Pusuda en az 3 İsrail askerinin öldürüldüğü ve 11 askerin de yaralandığı açıklandı. Kassam Tugaylarının bu pusuyu, İsrail'in fırlattığı ancak patlamamış F-16 füzelerini kullanarak gerçekleştirdiği ifade edildi. 

Kassam Tugayları ise yaptığı açıklama ile saldırıyı doğruladı. Kassam, "İsrail güçlerinin, sivillere attığı ancak patlamayan F16 füzelerini kullanarak bir grup işgalci İsrail gücünü mayınlı pusuya düşürdük." açıklamasını yaptı.

Saldırı sonrasında İsrail'in askeri helikopterlerinin ölü ve yaralılarını almak için bölgede hareket ettiği bildirildi.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Erdoğan'ın ziyareti sonrası Irak'tan PKK'ya karşı kritik hamleMehmet Uçum'dan "yeni anayasa" mesajı! İlk 3 madde ve 50+1'i vurguladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Biden ve Netanyahu telefonda görüştü - DünyaBiden ve Netanyahu telefonda görüştüNetanyahu "korku dolu", hakkında tutuklama emri çıkabilir! - DünyaNetahyahu için tutuklama emri çıkarılabilirFilistin Devlet Başkanı Abbas: Refah saldırısını ancak ABD durdurabilir - Dünya"Ancak ABD durdurabilir"Nahçıvan’da Ermenistan’a ait mühimmat patladı: 2 ölü - DünyaNahçıvan’da Ermenistan’a ait mühimmat patladı: 2 ölüRusya, Batı'yı sert tehdit etti "Anavatanımız satılık değil" - DünyaRusya, Batı'yı sert tehdit etti "Anavatanımız satılık değil"Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ile görüştü - DünyaBakan Fidan'dan Filistin Başbakanı ile kritik görüşme
Sonraki Haber Yükleniyor...