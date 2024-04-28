Kassam Tugayları, İsrailli askerleri pusuya düşürdü! Ölü ve yaralılar var

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, Gazze'nin ortasında yer alan El Muğraka bölgesinde İsrailli askerleri pusuya düşürdü. Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklama ile saldırı doğrulandı. İsrail medyasına göre olayda 3 İsrail askeri öldü, 11 asker ise yaralandı.

Gazze'de 7 aydır katliam yapan İsrail askerlerine karşı Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları mücadelesini sürdürüyor. Kassam Tugayları, bugün Gazze'de İsrail askerlerini pusuya düşürdü. Kassam Tugaylarının gerçekleştirdiği mayınlı pusu sonucunda 3 İsrail askeri öldü, 11 asker ise yaralandı.

Yerel kaynakların aktardığına göre, Kassam Tugayları, Gazze'nin ortasındaki El Muğraka bölgesinde İsrailli bir askeri grubu pusuya düşürdü. Pusuda en az 3 İsrail askerinin öldürüldüğü ve 11 askerin de yaralandığı açıklandı. Kassam Tugaylarının bu pusuyu, İsrail'in fırlattığı ancak patlamamış F-16 füzelerini kullanarak gerçekleştirdiği ifade edildi.

Kassam Tugayları ise yaptığı açıklama ile saldırıyı doğruladı. Kassam, "İsrail güçlerinin, sivillere attığı ancak patlamayan F16 füzelerini kullanarak bir grup işgalci İsrail gücünü mayınlı pusuya düşürdük." açıklamasını yaptı.

Saldırı sonrasında İsrail'in askeri helikopterlerinin ölü ve yaralılarını almak için bölgede hareket ettiği bildirildi.