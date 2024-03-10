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Kate Middleton'dan ameliyat sonrası ilk fotoğraf

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kate Middleton&#039;dan ameliyat sonrası ilk fotoğraf
Galler Prensesi Kate Middleton, Kraliyet Ailesi, Ameliyat, Haber

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İngiltere Prensi William’ın eşi Galler Prensesi Kate Middleton, geçirdiği ameliyatın ardından ilk kez fotoğraf paylaştı. Middleton fotoğrafına "Nazik dilekleriniz ve iki ay boyunca gösterdiğiniz desteğiniz için teşekkür ederiz" notunu düştü.

İngiltere Kralı III. Charles’ın oğlu Galler Prensi William’ın eşi Galler Prensesi Kate Middleton, ocak ayında karın ameliyatı geçirmiş, ameliyatın ardından görüntülenmemişti.

Kate, ameliyattan 2 ay sonra ilk kez görüntülendi. Kate Middleton, kraliyet ailesine ait sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafla birlikte teşekkür mesajı yayınladı. Kate mesajında, “Nazik dilekleriniz ve iki ay boyunca gösterdiğiniz desteğiniz için teşekkür ederiz. Herkesin Anneler Günü’nü kutlarım” ifadelerini kullandı.

Kate Middleton'dan ameliyat sonrası ilk fotoğraf - 1. Resim

Galler Prensesinin üç çocuğu ile gülümseyerek verdiği fotoğraf karesinin Prens William tarafından bu hafta başında çekildiği belirtildi.

42 yaşındaki Kate Middleton, ameliyatın ardından başkent Londra’daki klinikte 13 gün kalmıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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