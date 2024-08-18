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Katil İsrail, Yara ve Meysa'yı gözlerinden etti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail zulmü 11 ve 14 yaşlarındaki Yara ve Meysa'yı buldu. Oyun oynarken bombaların hedefi olan kardeşler görme yetisini kaybetti, diğer iki kardeşi yaralandı. Küçük kızın acı içinde kıvrandığı o anlar tüyleri diken diken etti. 

Gazze, 7 Ekim'den bu yana İsrail zulmüyle yok oluyor. İnsani noktaları dahi hedef alan İsrail ordusu, 40 bin 99 masumu katletti. 

Katil İsrail'in Han Yunus'un doğusunda bulunan El-Karara kasabasındaki Aylebun Okuluna düzenlediği saldırıda da onlarca Filistinli aile hayatını kaybetti, birçoğu yaralandı.

Söz konusu saldırıda Filistinli kız kardeşler Yara el-Gandur ve Meysa el-Gandur görme yetilerini kaybederken anneleri ile diğer iki kardeşleri de yaralandı.

OYUN OYNARKEN BOMBALARIN HEDEFİ OLDULAR

11 yaşındaki Yara, sığındıkları okulda arkadaşlarıyla oynarken bir anda saldırı olduğunu anlattı.

Yüzüne şarapnel parçalarının isabet ettiğini ve yanıklar oluştuğunu söyleyen Yara, görme ve işitme duyusunu kaybettiğini belirtti.

ACILI ANNE ANLATTI

Meysa ve Yara'nın annesi 43 yaşındaki Ula el-Gandur, "İlk anlar ​​şoke ediciydi. Bu manzara karşısında çok korktuk. Çocuklarım bana seslenirken bir anda hiçbir şey göremez olduk. İki kızım Meysa ve Yara görme yetilerini kaybettiler, işitme kaybı yaşıyorlar. Erkek ve kız kardeşleri ise ağır yaralı, vücutlarında yanıklar var" dedi.

Çocuklarının tedavilerinin sürdüğünü belirten acılı anne, ancak Gazze Şeridi'ndeki tıbbi imkanların yetersiz olması nedeniyle tedavilerinin gerektiği gibi yapılamadığını ve Gazze dışına sevk edilmeleri gerektirdiğini dile getirdi.

"OĞLUMUN BAŞINDA KURTÇUKLAR ÇIKTI"

Meysa ve Yara'nın babası 48 yaşındaki Şaban el-Gandur, "Han Yunus'un El-Karara bölgesinde eşim ve çocuklarımla güvenli bir şekilde oturuyorduk. Ancak bulunduğumuz sınıfın içinde top mermilerine hedef olduk. Eşim ve 4 çocuğum yaralandı.” dedi.

Filistinli baba, tıbbi imkansızlıklar nedeniyle oğlunun yaşadığı sıkıntılara işaret ederek, "Gerektiği gibi tedavi edilememesi nedeniyle yaralı oğlum Muhammed'in başında kurtçuklar çıktı" diye konuştu.

Acılı baba, çocuklarının Gazze dışında acil tedaviye ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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