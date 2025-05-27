Katliama imza atan Esad'ın sağ kolu Fahad Almanya’da kıskıvrak yakalandı!

Esad rejiminin kanlı istihbarat aygıtında görev yapan Fahad A., Avrupa’da adaletin pençesine yakalandı! En az 100 işkence vakasına karıştığı belirlenen zanlı, en az 70 mahkumun ölümünden sorumlu tutuluyor.

Almanya’da güvenlik güçleri, Beşar Esad rejimi döneminde insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle Suriyeli Fahad A.’yı gözaltına aldı.

Federal Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, zanlının, Şam’daki El Hatip Hapishanesi olarak bilinen gizli işkence merkezinde görev yaptığı ve en az 100 sorguda doğrudan işkence uygulamalarına katıldığı belirtildi.

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"ELİ KANLI GÖREVLİ": EN AZ 70 MAHK&UCİRC;M HAYATINI KAYBETTİ

Başsavcılığın açıklamasına göre, Fahad A.’nın görev yaptığı dönemde, tutuklular sistematik olarak fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldı. İşkence, kötü muamele ve insanlık dışı hapishane koşulları nedeniyle en az 70 kişinin hayatını kaybettiği vurgulandı. Suçlamalar arasında cinayet, işkence ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçları yer alıyor.

ESAD REJİMİNİN KİRLİ HAFIZASI: İSTİHBARAT SERVİSLERİ BAŞROLDE

Açıklamada, dönemin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın, halk ayaklanmalarını bastırmak amacıyla istihbarat servislerini devreye soktuğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Gerçek ya da iddia edilen muhalifler herhangi bir yasal dayanak olmaksızın tutuklanmış, işkenceye uğramış ve hatta öldürülmüştür. İstihbarat servisleri bu sistematik şiddet zincirinde kilit rol oynamıştır."

Suriye’de kanlı Baas rejimi lideri Beşar Esad’ın 8 Aralık 2024’te Rusya’ya kaçmadan önce değerli eşyalarını, yardımcılarını, başkanlık sarayı personelini ve gizli belgelerini özel jetler kullanarak Birleşik Arap Emirlikleri’ne kaçırdığı ortaya çıktı.

KOBLENZ KARARI HATIRLATILDI

Gözaltına alınan Fahad A. davası, Almanya’nın daha önce benzer bir suçtan hüküm giydirdiği Enver Raslan davasını akıllara getirdi. Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi, 2022 yılında El Hatip Hapishanesi'nin üst düzey yetkililerinden Enver Raslan’ı insanlığa karşı suçtan ömür boyu hapse mahkum etmişti.

"YARGIDAN KAÇIŞ YOK!"

Alman yargısı, Esed rejiminin işkence ağına karışan kişilere karşı uluslararası hukuk kapsamında “evrensel yargı yetkisi” uyguluyor.