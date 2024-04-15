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Kilisede dehşet anları! Sydney'de piskoposa bıçaklı saldırı

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Dünya Haberleri

Avustralya'nın Sydney kentinde 48 saatin ardından bir başka bıçaklama vakası daha yaşandı. Saldırgan, kentte bulunan bir kilisede ayin sırasında piskoposu ağır yaraladı.

Avustralya'nın başkenti Sydney'de bir bıçaklı saldırı daha gerçekleşti.

Cumartesi günü 5'i kadın 6 kişinin bıçaklanarak öldürülmesinin ardından bugün de bir kilisede piskopos ve kilisedeki birkaç kişi saldırıya uğradı.

Kilisenin YouTube sayfasında canlı olarak da görüntülenen olay sonrasında piskopos ağır yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...

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