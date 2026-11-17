ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yeniden diyalog kurmak için gönderdiği mektupların Pyongyang yönetimi tarafından kabul edilmediği, Trump'ın görüşme girişimlerinin defalarca geri çevrildiği iddia edildi.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Kore ile diplomatik temasları yeniden başlatmak amacıyla Kim Jong-un'a mektup göndermeye çalıştığı ancak Pyongyang yönetiminin bu girişimlere kapıyı kapattığı iddia edildi.

MS Now'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Trump, ikinci başkanlık döneminin başlamasının ardından Kuzey Kore ile ilişkilerde yeni bir diyalog süreci başlatmak için girişimlerde bulundu.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri, Trump'ın göreve geldiği ilk aylarda Kim Jong-un'a yazdığı mektubu Kuzey Kore tarafına ulaştırmak istedi. Ancak Kuzey Koreli diplomatların, mektubun iletilmesine yönelik talepleri birden fazla kez reddettiği öne sürüldü.

Kaynaklar, ABD yönetiminin bu süreçte Trump'ın mektuplarından herhangi birini Kim Jong-un'a ulaştırıp ulaştıramadığı konusunda ise ayrıntı paylaşmadı.

27 MEKTUP GÖNDERDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Trump, ilk başkanlık döneminde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile doğrudan temas kurmuş ve iki lider 2018-2019 yıllarında üç kez bir araya gelmişti. Trump, daha önce yaptığı açıklamada Kim'e en az 27 mektup gönderdiğini söylemişti.

İki lider ilk olarak Haziran 2018'de Singapur'da, ardından Şubat 2019'da Vietnam'da görüşmüştü. Ancak bu temaslardan iki ülke arasındaki sorunların çözümüne yönelik somut bir sonuç çıkmamıştı.

Trump ve Kim, son olarak Haziran 2019'da Kuzey ve Güney Kore arasındaki askerden arındırılmış bölgede buluşmuştu.

TRUMP YENİDEN GÖRÜŞMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Asya turunu sürdüren Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yeniden bir araya gelmek istediğini dile getirmişti. Son iddialar, Washington yönetiminin temas kurma çabalarına rağmen Pyongyang'ın görüşmelere mesafeli yaklaştığına işaret etti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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