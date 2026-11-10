Kim Jong-un'un kız kardeşinden BM'ye tehdit! "Siz de sorumlu olacaksınız"

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i Güney Kore'nin iddialarını desteklemekle suçlayarak sert tepki gösterdi. Kim, sınır hattında yeni bir olay yaşanması halinde Guterres'in de sorumluluk taşıyacağını öne sürdü.

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Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kore Yarımadası'nda diyaloğun yeniden başlatılması yönündeki çağrısını hedef aldı. Pyongyang yönetimi, Guterres'i, Koreler arası sınır yakınında meydana gelen mayın patlaması ve sonrasında tırmanan gerilimlerde Güney Kore'nin pozisyonunu desteklemekle suçladı.

Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı'na (KCNA) dayandırılan haberde, iktidardaki İşçi Partisi'nin üst düzey yetkilisi ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, BM Genel Sekreteri'nin "önyargılı ve sorumsuz bir tutum" sergilediğini belirtti.

Kim, BM şefinin olayla ilgili somut gerçekleri göz ardı ederek Seul yönetiminin iddialarını tekrarladığını öne sürdü.

"TAHKİMATLAR MEŞRU MÜDAFAA"

Pyongyang'ın güney sınırına askeri tahkimatlar inşa etmesini "meşru bir meşru müdafaa hakkı" olarak savunan Kim Yo-jong, Güney Kore'nin bu inşaat faaliyetlerini engellemeye çalıştığını ve artan tansiyonun sorumluluğunu Kuzey Kore'ye yıkmak istediğini iddia etti.

Guterres'e çağrıda bulunan Kim, "Eğer kendisi Kore Yarımadası'ndaki yumuşama sürecine (detanta) içtenlikle ilgi duyuyorsa, olayın arka planını doğru anlamalı ve Seul yönetimini sorumlu tutmalıdır" dedi. Kim ayrıca, Güney Kore askeri birliklerinin sınır hattında yeni bir olayı tetiklemesi durumunda Guterres<2in de bu sorumluluğa ortak olacağını belirterek gözdağı verdi.

DEMİLİTARİZE BÖLGE'DEKİ MAYIN PATLAMASI KRİZİ

Taraflar arasındaki diplomatik ve askeri gerilimin tırmanması, 21 Eylül tarihinde Demilitarize Bölge'de (DMZ) gerçekleşen ve ikisi ağır olmak üzere üç Güney Kore askerinin yaralanmasıyla sonuçlanan mayın patlamasına dayanıyor.

Seul yönetimi, BM Komutanlığı ile ortak yürüttükleri soruşturmaya dayanarak patlamaya Kuzey Kore mayınlarının neden olduğunu açıklamıştı. Pyongyang ise bu iddiaları kesin bir dille reddederek, Güney Kore'yi delil uydurmakla suçlamıştı.

BM'DEN 'DİYALOG' VURGUSU

Kim Yo-jong'un sert eleştirilerine cevap veren BM Genel Sekreter Yardımcısı Sözcüsü Farhan Haq, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Genel Sekreter Guterres'in tutumunun net olduğunu vurguladı.

Guterres'in olası yanlış hesaplamaların önüne geçmek amacıyla iletişim kanallarının açılması ve diyalogun canlandırılması çağrısını "tutarlı bir şekilde" sürdürdüğünü belirten Haq, "Bu tutum, diyalog ve diplomasinin gerginliği azaltmak, karşılıklı güven inşa etmek ve anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözmek için hayati önem taşıdığı yönündeki uzun süreli inancını yansıtmaktadır" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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